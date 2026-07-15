המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מאשר רק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר האיראנים הסובלים מנחיתות מבצעית מול ישראל מנסים לפעול באמצעות הפצת פייק ושקרים, במטרה לשוות ניצחון מזויף ולהחליש את התודעה בעולם ובקרב אזרחי ישראל (מגזין)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
בתחום חודשים רבים של חקירה סמויה, כעת נחשפה הפרשיית הונאת ענק בכדורגל הישראלי: בכירים בליגת העל ביצעו לכאורה הונאה נגד המדינה, בהוצאת קצבאות נכות פיקטיביות לאורך שנים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים (חדשות)
"ויטמינים ופרוביוטיקה? אלו לא תרופות פלא" | הדוקטור שהפך לאושיית רשת מפריך מיתוסים בראיון חשוב | האמת על חברות התרופות ועל מדע מול סיפורי ישועות | הכלל הפשוט שיגלה לכם האם מה שמנסים למכור לכם אמיתי ויעיל או סתם מוצר חסר תועלת (דבר ראשון)
בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת' נעסוק הערב בשלל נושאים: מדוע הוצב מקלע כבד בכניסה למודיעין עילית? | ריאיון עם מי שדוחפת לשיבה לעזה | הדרך למנוע ממיקרו פלסטיק להגיע למוח שלכם | בחורים צעירים מבקשים מכם דלק לרכב? כך תזהו שמדובר בנוכלים | וכמובן הפינות: רץ ברשת ומשהו לנשמה (דבר ראשון)
עובדות חד משמעיות לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו מציגים לנו תמונה שונה והזויה - מכל מה שחשבנו • מה יש בתיאוריות הקונספירציה שסוחפות את ההמונים להאמין שהמציאות שונה לחלוטין מהמציאות? מדוע אי אפשר להוכיח לקונספירטור שהוא טועה? ואיך בכל-זאת אפשר להתמודד איתם? • ההסבר הפסיכולוגי, הדיסוננס הקוגנטיבי וחלוקת הקונספרטיבים לקבוצות (מעניין)
המודעות מבטיחות והסיפורים מדהימים: ירדנו 15 קילו כל חודש תוך כדי שאנחנו אוכלים הכל - האמנם?! | משה מנס ערך סקירה מקיפה של הדיאטות הפופולריות, ובדק מה עובד ומה לא? | מה השיטה הפשוטה להצלחה של הדיאטנית הקלינית - שגם שוברת כמה מיתוסים וחושפת את מה שלא רוצים שתדעו... | וגם, האם צריך ספורט? (בריאות)
מה ההבדל בין פונזי, פירמידה ושיווק רב שכבתי? • למה החרדים נופלים יותר בהונאות? • איך נפסיד רק 3,000 שקל במקום 60,000? • וגם, מה תעשו עם חבר שלכם נפל לפירמידה? • כל מה שחשוב לכם לדעת רגע לפני ההשקעה הבאה שלכם (הכלכלית)
מה הסיבה שישנם אנשים רבים שלא מצליחים למכור את הרכב הפרטי שלהם | המודעה שתלה שכן שלך - היא לכאורה עוקץ מסוכן. כך תדע לזהות עוקץ • למרות שרבים יכולים לעבור הכשרה קצרה ולהרוויח 20 אלף שקל לחודש, אין הרבה מעוניינים. מדוע? • וגם, כך תקבלו נשק מהמשטרה על מנת לאבטח את בית הכנסת (הכלכלית)
המדינה הכניסה מאות אלפי שקלים מהמס על השתייה המתוקה. האם הוא בכלל הועיל ולמה אסור לבטל אותו? "לובי 99" בראיון נוקב • הסיכונים שלא מספרים לכם על הטיפול האלטרנטיבי אליו מפנים רופאים • החרדים שהשקיעו באפליקציות והייטק והגיעו לפת לחם • וכל הדרכים בהם חברות התעופה עוקצות אתכם (הכלכלית)
סמנכ"לית הרשות להגנת הצרכן בריאיון מיוחד על הפעילות נגד הונאות והטעיות • החברות שמכרו לקשישים מוצרים בעשרות אלפי שקלים • מה שווה מאגר 'אל תתקשרו אלי' אם עדיין ניתן להטריד אותנו לתרום, ולאלו ארגונים אסור להתקשר אלינו? • וגם, עיצום כספי על מפרסמים בסך 47 אלף שקל (כלכלית)
מדוע הארגונים שמציקים ושיחות ההטרדה לא נכללות במאגר הרשות להגנת הצרכן | המידע שלא ידעתם על אפליקציית ביט | 6 מיתוסים סביב תעשיית הקריפטו | השינוי המהותי בביטוח הבריאות שלכם | וגם: בחור הישיבה שרוצה להיות פסיכולוג דרך קשרים עם עסקנים | צפו בתוכנית המרתקת (הכלכלית)
איזה חברות עשו אלף אחוז רווח ומה הסיכוי שזה יקרה לכם? • מהן סוגי ה'קרנות הון סיכון'? • למה אין חרדים בתחום וכמה כסף אתם צריכים בשביל להשקיע? • איך בודקים חברה, איך משערים ערך ולמה לקריפטו אין ערך? • ריאיון שיעשה לכם סדר (הכלכלית)