כפי המסורת של קהילות יוצאי הונגריה לומר 'תיקון חצות' מראש חודש אב, בהיכל ישיבת 'חוג חתם סופר' התיישבו הבחורים והחסידים עם ילדיהם הרכים על הארץ, ויחד עם האדמו"ר קוננו בדמעות על חורבן הבית • שוקי לרר מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
ראש הממשלה פטר מדיאר מציע לאגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, יהודית פולגאר, לכהן כנשיאת המדינה. המהלך מגיע כחלק מרפורמות נרחבות לשיקום הדמוקרטיה והדחת מקורביו של ויקטור אורבן, במטרה להוביל את המדינה לעידן חדש (בעולם)
טיסה שגרתית מהונג קונג לבריטניה כמעט וחווה אסון תעופתי לאחר שתקלה בתקשורת עם הטייסים גרמה ל"התרעת ביטחון" ומטוסי קרב הוזנו ליירט את המטוס | על פי הדיווחים, הטייסים לא הגיבו לניסיונות יצירת הקשר של פקחי הבקרה דרך תדר הרדיו שנקבע, מה שגרם לחשש כי מדובר במטס עוין (תעופהה)
מיליוני צפיות ושיח מפתיע בעולם המוסלמי: שלום דובער כובש, בנו של שליח חב"ד המוכר בהונגריה, פיצח את הדרך להסברת יהדות ברשתות החברתיות דווקא בשפה הערבית | הוא סיפר למנחם כהן בשיחת השבוע על לימודי הסמיכה בעיר האבות חברון ועל הסרטונים הקצרים על תפילין ושבת שגוררים סקרנות עצומה: "הבנתי כמה חשוב להיכנס לראשו של הצד השני, להבין איך הוא חושב, ומה באמת מניע אותו" (בארץ)
משמחת התורה במאה שערים אל עבר עיירת קרעסטיר: בחצר הקודש תולדות אהרן יתכנסו הערב כלל החסידים למעמד פרידה מהאדמו"ר הממריא להונגריה לפוש מעמל השנה ולהתכונן לקראת הימים הנוראים | אמש נחגג מעמד ההוד לרגל סיום סדר נזיקין בהשתתפות גאב"ד לימינוב מארה"ב | הצלם שמואל דריי השתתף ומגיש גלריה עוצמתית (חסידים)
אירוע חריג במיוחד סביב טיסה ישראלית בשמי אירופה | מטוסי קרב הונגריים הוזנקו אל עבר טיסה של ארקיע שעשתה את דרכה מנתב"ג לפראג, לאחר שאבד הקשר עם מטוס הנוסעים הישראלי | על פי הדיווחים, הוזנקו שני מטוסי קרב אל עבר המטוס הישראלי, בעקבות הוראות ממרכז המבצעים האוויריים של נאט"ו (תעופה)
ביום רביעי, כ"ג בסיון תרכ"ו, לפני 160 שנה, זמן קצר קודם עלות השחר, מחוץ לחלון, עטו שמי הממלכה בהונגריה חשיכה עמוקה, ובאותן דקות מרעישות, עלתה לגנזי מרומים נשמתו הטהורה של עמוד ההוראה | שלמה וייזר על דמותו הייחודית של אחד מגדולי פוסקי הדורות, רבי יהודה אסאד זצוק"ל, בעל ה"יהודה יעלה" ורבה של סרדאהלי | וגם, המעשה המבהיל שאירע בשעת פטירתו והקשר לדיוקנו של הצדיק (חרדים)
זה היה אמור להיות סמל לשינוי הכיוון של הונגריה החדשה, רגע שבו תקנות החירום הנוקשות של ויקטור אורבן נזרקות לפח ההיסטוריה | אך בדרמה לילית של "טעות חקיקתית", הממשלה החדשה נסוגה מהפתיחות שהציגה והחזירה את המחסומים (חדשות בעולם)
בזמן שדונלד טראמפ משווק את תנועות ה-YMCA שלו על מדשאות הבית הלבן, בהונגריה קמה מעצמת ריקוד חדשה בדמותו של שר הבריאות המיועד | הריקוד ההונגרי הפך לסמל של עידן פוליטי חדש כשהוא כבש את מדרגות הפרלמנט בביצוע אנרגטי במיוחד (חדשות בעולם)
כעשרים וארבעה אלף איש, ביום רביעי, 29 באפריל 1925, השתתפו בהלוויתו של רבי ישעיה מקרסטיר שנערכה בכפר הקטן בּוֹדְרוֹגְקֶרֶשְׁטוּר | כך תיארו עיתוני התקופה את ההלוויה ומשתתפיה | ישראל שפירא עם הפרק השלישי בסדרה אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר (היסטוריה)
ר' ישעיה'לה קרעסטירר בנה בסתר מתחת לביתו, מרתף רחב ידיים, ואסף לשם מאות בחורים. אותם הסתיר מצבא אוסטרו-הונגרי - באם היה נתפס, דינו היה מוות | ישראל שפירא בסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | פרק שני (היסטוריה)
ישראל שפירא יצא לסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמות אגדית זו של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | הליטאים שמסרבים להאמין בניסים עשויים לפתוח את הלסת ובגדול, וכמובן גם החסידים (היסטוריה)
מאיר-שבח הגיע לרחוב יונה 11 בירושלים לחפש את אחיו הבכור • מנחם-אליעזר נפל בסנהדריה לאחר שהחליף משמרת עם חברו הנשוי | סיפורה המצמרר של משפחת ברקוביץ' שנרדפה מהונגריה ועד סמטאות סנהדריה. לאחר שאיבדו בן אחד בגיא ההריגה, נפלו שני בנים נוספים במלחמת השחרור ונטמנו זה לצד זה – והאח ששרד את עבודות הכפייה כדי להקים זכר למשפחה שנגדעה (חרדים)
ראש הממשלה הנבחר של הונגריה הופיע בשידור חי בריאיונות לרדיו ולטלוויזיה הממלכתיים, תקף בחריפות את הסיקור התקשורתי שלהם והודיע כי ישהה את שידוריהם | “אין בי עלבון על כך שגידפתם אותי באופן אישי בוקר, צהריים וערב", הבהיר רה"מ הנבחר (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום עם ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר שיחת טלפון. לשכת ראש הממשלה מסרה כי השיחה הייתה "חמה", וכי במהלכה הזמין מגיאר את נתניהו לטקס 70 שנה למרד ההונגרי | המשמעות: ממשיך בינתיים כמו קודמו לא לכבד את צו המעצר הבינלאומי שהוצא לנתניהו (מדיני)
במיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, 'כיכר השבת' מגיש פרויקט מטלטל המפיח חיים בזיכרון היהודי שהפך לאפר. באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, נצבעו תמונות מ"אלבום אושוויץ" המפורסם – התיעוד המפורט והמצמרר ביותר של מכונת ההשמדה הנאצית בפעולה