מבקר המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, בביקורת מוזיקה על אלבומו החדש של הזמר יניב בן משיח - "חלפו השנים" | האם המהפך שעבר יניב בן משיח השפיע על האלבום? והאם מדובר באלבום לחובבי המוזיקה המזרחית בלבד? (מגזין מוזיקה)
שתי הופעות מרכזיות שהיו צפויות להתקיים בירושלים בימי חנוכה בוטלו, הראשונה הייתה של נפתלי קמפה ואתמול דווח גם על ביטול ההופעה של שמוליק סוכות, שהיום כתב מכתב נוגע על הביטול: "אני יוצא כל יום להתבודדות ובהרבה מהימים אני פשוט יושב ובוכה להשם יתברך בדמעות שליש שיכוון אותי" | המכתב (חרדים)
בעקבות מכתב הרבנים נגד הופעות בהפרדה - המפיק נטע לוין מודיע היום על ביטול מופע חנוכה הענק של הזמר שמוליק סוכות ב'ארנה' בירושלים | לוין כתב כי "לאחר התייעצות מעמיקה ודין ודברים עם גדולי ישראל - בראשות המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, אשר לאורם אנו הולכים, החלטתי לפעול ולהשפיע על מפיקי האירוע על ביטול המופע המתוכנן" (חדשות חרדים)
בכל פעם שתצטרכו קלידן או תזמורת, זמר או מקהלה, לחתונה או הופעה, או לסתם ערב פרטי - הם שם מאחורי הקלעים | המפיקים המוזיקליים (אַמַרְגַנִים בלע"ז) של אנשי המוזיקה, מנהלים את עולם האירועים והתרבות במגזר החרדי, שגדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים | לרגל פתיחת עונת החתונות יצאנו לסקר מקרוב את העולם שמצוי בצללים ושולט בתעשיית המוזיקה החרדית (מגזין)
המאסטרו יואלי דיקמן, יופיע השנה בבית שמש יחד עם הזמרים; בערי וובר, יידל ורדיגר, שמוליק סוכות ובנצי שטיין בערב מיוחד | ראש העיר שמואל גרינברג מסר: "זה אחד מרגעי השיא של חג הסוכות בעיר, אירוע שכולו שמחה יהודית אמיתית באווירה מיוחדת, שמאחד את כל הציבור סביב שמחת החג" | כל הפרטים על המופע (חדשות חרדים, מוזיקה)
הזמר ששון שאולוב העניק ריאיון למוזיקאי רון ביטון ב'ישראל מיוזיק' ודיבר על תנועות הגוף שלו במהלך ההופעות שנחשבות ליוצאות דופן | שאולוב חשף את ההשפעה של דברי מרן הגאון רבינו עובדה יוסף זצ"ל עליו | • צפו (ציצית)
לכבוד פורים כינסנו ב'אולפני כיכר' את אריה יואלי, מני לוי, ארי צייטלין ויוסף חיים מימון ונתנו להם לשפוך את כל מה שיש להם על רשימת נושאים | בתוכנית הזו מותר לצחוק על הכל והתוצאה היא הומור בלתי נשלט | צפו בתוכנית 'הפנאצ'מרים' בהגשתו של משה מנס (פורים)
איך מילד שקיבל עונשים על כך שהצחיק את הכיתה, הפך אורי צייטלין לסאטיריקן שמקבל כסף מהישיבות על הופעות סטנדאפ | למה גס זה לא מצחיק ועל מה הוא לא יצחק | איך מתמודדים עם תקיעות ועם הומור שלא עובד ומה עושים כשצריך להסביר בדיחה | וגם על תוכנית הפאנצמרים שתעלה בכיכר השבת