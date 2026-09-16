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ביקורת נרחבת

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עם ישראל חוזר לטוס

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הישג לחופש הביטוי

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הופכים דף

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ש

מניסיון של 20 שנה –

כיכר בשיתוף קרנות תשרי|מקודם

התוכנית הכלכלית • צפו

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התוכנית הכלכלית • צפו

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מבצעים - מחוץ לתחום

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'הכלכלית' | ספיישל פסח

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כיכר בשתוף רייז אפ|מקודם
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