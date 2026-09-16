ממשלת פורטוגל הפכה מוקד לביקורת ציבורית נרחבת, לאחר שנחשף כי היא משלמת סכום של 20 אלף אירו עבור מנוי לערוצים המשדרים משחקי כדורגל | בעקבות הביקורת הורה ראש הממשלה למזכירות הכללית של הממשלה לצמצם את העלויות (בעולם)
ברקע המלחמה המתמשכת בזירות השונות, נתונים שפורסמו היום מצביעים על מגמת התאוששות של ענף התעופה בישראל | על פי נתוני הלמ"ס, בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה קפיצה של כ-25% בהוצאות הישראלים היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה ב-2024 | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
בדף היומי במסכת בבא בתרא דף
קס"ז
עוסקת המשנה בשאלה -
מי אחראי לשאת בעלות
כתיבת השטר?
המשנה קובעת כי מי
שנהנה מהשטר,
הוא זה שצריך לשאת
בעלויות כתיבתו | האם כלל זה נכון תמיד?
בספרות ההלכה הפוסקים
דנו במקרים רבים,
ודנו בשאלה זו מזוויות
שונות (יהדות)
בין יוזמי ומייסדי חברת 'קרנות תשרי' הוא משה מונטג, ששימש למעלה מ-20 שנה כמנכ''ל 'הגמ''ח המרכזי' ומכיר היטב את המצוקה החרדית בנושא חיתון ילדים, וכן שימש כיו''ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבית שמש (חרדים)
האם במסווה של מהלכים גדולים ורפורמות ענק - מזניחים את החיים עצמם? • מה יגרום לכסף שלכם להיבלע בכספומטים? • האם יש בנקים ישראלים בסיכון? • הרכבים שנקראו לריקול מקיף • וגם, איך חברי הכנסת ישלחו דואר לאחר סגירת הסניף בכנסת ופירגון מפתיע לשלושה אישי ציבור (התוכנית הכלכלית)
מה ביקש מאיתנו אבא שחיתן את ילדיו? • האם החגים עולים יותר לחרדים? • כמה עולה פאה? • אתם לא גומרים את החודש? זה מה שתצטרכו לעשות... • וגם, איך נהנה בחול המועד סוכות - ונחסוך כסף והאם כדאי לרכוש מזגן לסוכה? • צפו בתוכנית המלאה (הכלכלית)
גם אתם לא גומרים את החודש למרות ההכנסות? • במסגרת התוכנית הכלכלית, פינה עם שרון שכטר בו הוא מלמד אותנו איך עושים סדר כלכלי מקיף 360 •
כך מחשבים הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות • כך תגיעו לשלווה כלכלית