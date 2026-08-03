מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
קשר עמוק ובריא בין הורים לילדים לא נבנה דרך שאלות טכניות, רשימות מטלות ועדכונים יבשים, אלא דרך שיחות חווייתיות, התעניינות כנה ופתיחת מקום רגשי | מי שרוצה שילדו ישתף אותו גם בעתיד, צריך כבר היום להראות לו שיש בבית אוזן, לב וזמן לדיבור אמיתי (מגזין כיכר)
כיצד הפך נער אמריקאי מבית "יקי" לחסיד גור? מה קורה לילד בן 14 שבוחר בדרך עצמאית? והאם פנייה לעזרה רגשית יכולה להרוס שידוכים? | הרב והפסיכותרפיסט הבכיר מנחם אינגבר, מהדמויות המוכרות והמוערכות בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי, מדבר עם אלי גוטהלף על האיזון שבין החלום הילדותי לגבול הטכני, שיטתו הייחודית להנחיית הורים, הסטיגמות והאתגר הלאומי של מדינה שנמצאת בתוך אירוע טראומטי מתגלגל | צפו (כיכר FM)
למה נתוני הפשיעה בקרב בני נוער שוברים שיאים ומה גורם לילדים טובים לאחוז בנשק? האם הבועה החרדית נסדקת בעקבות החשיפה לרשתות החברתיות, ואיך הורים יכולים להגן על ילדיהם מאימת החרם החברתי? עו"ד הרב יחזקאל רוזנבלום והמטפלת הרגשית מזית רפמן נדב מנתחים עם אלי גוטהלף את התופעה המדאיגה ומספקים כלים קריטיים להורים. (כיכר FM)
חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
חשבתי ששוב הצלתי את המצב, חשבתי שהשקט יישמר. אבל אז, בפעם הראשונה בחיים, איציק לא חייך. הוא השפיל את מבטו אל הצלחת, ובלע את מה
שנשאר לו בפה בזריזות, והשתיקה שהשתררה סביב השולחן הייתה פתאום כבדה ומעיקה (משפחה)
כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)
המשק חוזר לפעילות והבוס כבר מחכה במשרד, אבל מי אמור להישאר עם הילדים כשהגנים עדיין סגורים? בזמן שפיקוד העורף משחרר הנחיות, ההורים מוצאים את עצמם לכודים בין פחד מפיטורים לבין חוסר ודאות לגבי השכר. האם ההבטחות של האוצר לפיצויים באמת יגיעו לחשבון הבנק שלכם בסוף החודש? (כלכלה)
הדרכה מעשית ורגישה להורים בכלל ולהורים מהחברה החרדית בפרט להתמודדות עם עודף משקל אצל ילדים | תמיכה רגשית, חינוך לתזונה נכונה, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור התנהלות חברתית ויצירת בית יהודי המטפח בריאות מתוך אהבה, אחריות והשראה (בריאות)
במהלך הפגישות הגיע למשפחה של חני מידע "שקרי" עלינו. על אבא שלי אמרו: שתלטן. על אמא שלי: חטטנית. עלינו האחיות: מגיעות לישיבה עם עוגות לאריק ולא מפסיקות לשאול שאלות ולדעת הכל. אבל ההלם הגדול שאחז בנו הוא, שעם הזמן הבנו שאת הדברים עלינו אמר להם, לא פחות ולא יותר, האורח המיתולוגי שלנו (מגזין כיכר)
כשעזרא אחי נולד, השכנים הביאו לנו 'מתנה'.
זו הייתה קופסה גדולה, עטופה בנייר חגיגי ומיוחד שעורר בנו התרגשות עצומה. אבל ברגע
שפתחנו אותה, השמחה הפכה להלם נורא: בתוך קופסת נעליים ישנה הונחו שלושה עכברים מתים.
באותו רגע, לא העכברים היו אלו ששברו את לבי, אלא המבט של הוריי (משפחה)
אחרי חשיפת רשתות הברחת הגת, מסביר הרב דן טיומקין בכיכר FM אצל אלי גוטהלף האם יש פתרון קסם, למה גם משפחות טובות וישיבות חזקות אינן חסינות – ואיך ההורים יכולים לעזור לילד שלהם להתמודד מול כסף קל, טיולים לחו״ל ופיתויים מסוכנים • האזינו (כיכר FM)
תפקיד ההורים בשידוכים: מה הם חייבים לעשות, ומה אסור להם בשום פנים ואופן? כיצד הורים יכולים לעזור לילדיהם להתחתן מהר ונכון יותר? | וגם: הסיפור העצוב על אם אחת ושלושה בנים בני 32+ שעדיין לא נשואים – ומה אתם יכולים לעשות אחרת • הפרק השלישי, צפו/האזינו (אולפן כיכר)