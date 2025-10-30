כשמדענים רוצים לדעת אם הוריקן עומד להתחזק, הם צריכים להבין מה קורה לא רק בשמים - אלא גם עמוק מתחת לפני הים. עכשיו חוקרים בארצות הברית מצאו דרך יוצאת דופן להשיג את המידע הזה: לשלוח כרישים לאסוף אותו עבורם (בעולם)
ההוריקן ההיסטורי "מליסה" עם רוחות של 295 קמ"ש, ממשיך לזרוע הרס וכאוס בים הקריבי | הלילה פגע ההוריקן בג'מייקה, שם הוצפו יישובים ובתים, רכבים נסחפו ולמרבה הצער גם נקבע מותם של מספר בני אדם | הסערה עושה את דרכה לקובה (בעולם)
מיליון בני אדם תושבי אזור החוף המערבי של פלורידה נמצאים תחת צו פינוי מיידי, חלק מהם החליטו לקחת את העניין ברצינות - ובורחים מהמקום | בתחנות הדלק בחוף המערבי מצטופפים שורות ארוכות של רכבים, אך ברובם הדלק אזל | המשמעות של צווי הפינוי: אם לא תתפנו לא נוכל לבוא לחלץ אתכם ולסכן את חיינו | כל הפרטים על הסערה הקטלנית שבדרך (חדשות)
החוף המערבי של דרום-מזרח של ארה"ב ומדינת פלורידה מתכוננים להוריקן מילטון שצפוי להביא להרס נרחב בכל האזור | תוך פחות מ-24 שעות הפכה הסופה הטרופית להוריקן בדרגה 5 - העוצמתי ביותר שקיים | הערכות מדברות על הוריקן בעוצמה כמוה לא הכירה פלורידה יותר ממאה שנים (חדשות)
מספר ההרוגים בהוריקן הלן עלה ל-111 בשש מדינות בארצות הברית, שנפגעו מהסופה העוצמתית | הנשיא ביידן אמר אמש כי ישנם לפחות 600 בני אדם שלא ניתן ליצור עימם קשר בגלל נזק לתשתיות הטלפון "אני מקווה שהם בחיים", אמר הנשיא (בעולם)
סופת 'הלן' בארצות הברית גבתה כבר עשרות הרוגים ולפי ההערכות הנזק מהסופה יכול להגיע גם למאה מיליארדי דולרים | מיליונים בכמה מדינות נותרו ללא חשמל, גשרים קרסו וכבישים ניזוקו באחת הסופות הגדולות שזכורות מהשנים האחרונות (בעולם)
ההוריקן שהגיע ממקסיקו ולבינתיים ירד לרמה של "סופה טרופית" הגיע לחופי דרום מערב ארה"ב והציף אזורים נרחבים בעיקר במדינת קליפורניה | במקביל, רעידת אדמה בעוצמה 5.1 הורגשה מצפון ללוס אנג'לס | ראש עיריית לוס אנג'לס: "אירוע חסר תקדים" (בעולם)