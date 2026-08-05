הסקרים שחוזים לש"ס התרסקות לשבעה מנדטים, האם זה באמת מצבה הנוכחי של ש"ס ומה דרעי יכול לעשות כדי להחזיר את המצביעים הבייתה | וגם: הקרע בין ראש הממשלה נתניהו והסיעות החרדיות, אמיתי או הצגה?| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
הצלילה של נפתלי בנט בסקרים; המפלגה של הנדל וטרופר והבשורה לאיזנקוט; הזינוק במתגייסים חרדים והאם יש לחרדים עם מי לשתף פעולה מלבד נתניהו ומה פשר ה'קרע' בין רה"מ לחרדים? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
ההישג החרדי בשבוע האחרון של הקואליציה; האם החוקים יעמדו במבחן בג"צ; הביקורת המוגזמת בתקשורת והאם לחרדים יש מה לבנות על שיתוף פעולה עם גדי איזנקוט? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
אלימות המשטרה נגד המפגינים החרדים בכביש 4 והאכיפה הבררנית בחסימת כבישים; קבורת חוק המעונות והבטחת נתניהו שיושג רוב להעברת החוק שיעצור את מעצר לומדי התורה | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
התרגילים של בנט ולפיד מול אייזנקוט והסקרים הדרמטיים, ההיסטריה של המפלגות החרדיות לאחר כישלון חוק הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות | וגם: המכה של היועמ"שית מבג"צ | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת, המשמעות והעובדה שנתניהו לא שילם מחיר פוליטי על אי העברת חוק הגיוס; וגם: האם גפני יאולץ לפרוש והכרזת המפכ"ל שהמשטרה תעצור תלמידי ישיבות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)
ההחלטה הדרמטית של הגר"ד לנדו לפזר את הכנסת ולפרק את גוש נתניהו; האזהרות של הראש"ל הגר"י יוסף כבר לפני שנתיים |המשמעות של פירוק הגוש ביום שאחרי הבחירות והאם מוטי בבצ'יק צדק? הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
דרעי וגפני קוברים את חקיקת חוק הגיוס אך מנקים את נתניהו מכל אחריות; מעצרי תלמידי הישיבות שחזרו; עליית המדרגה במחאות עם הפריצה לבית קצין המשטרה הצבאית ושתיקת הפוליטיקאים החרדים| וגם: החיבור של בנט ולפיד | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • האזינו/צפו (כיכר הסכתים)
קרב האגרוף על חגורת האליפות העולמית בטורקיה הסתיים בכאוס מוחלט כשקהל המעריצים הסתער על הזירה ותקף את המתאגרף המנצח | צפו ברגעים בהם אירוע ספורט יוקרתי הופך לזירת קרב אלימה בין נציגי רוסיה וטורקיה שזעזעה את עולם האיגרוף הבינלאומי (חדשות בעולם)
הדיון הדרמטי בבג"צ על פיטורי השר איתמר בן גביר שפתח את קמפיין הבחירות שלו מבית המשפט והכיוון אליו הולכים שופטים בג"צ בסוגיית הגיוס: עוד סנקציות נגד לומדי התורה ותגובת בכירי הסיעות החרדיות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
הקרב על חוק בתי הדין והענקת הסמכויות לדון בדיני ממונות על פי ההלכה והמתקפה של בנט וחברי האופוזיציה | וגם: האלימות נגד חיילי פיקוד העורף בבני ברק והשתיקה החרדית| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
המלחמה מול איראן וההפתעה מהירי של חיזבאללה; הכישלון החרדי בקרב האמיתי של החרדים על חוק הגיוס שנקבר בהודעה פומבית של נתניהו וסמוטריץ' ומדוע החרדים שותקים? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
בישראל דרוכים לקראת מלחמה אפשרית עם איראן | חוק הגיוס עדיין תקוע והמפלגה בחוק המע"מ של סמוטריץ' העלתה את החשש בסיעות החרדיות והרצון של ש"ס לחזור מיידית לממשלה | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
הרמטכ"ל זמיר חתם על פקודות המטכ"ל לשירות חרדים בצה"ל, הזעם של הקיצוניים משמאל נגד שירות ללא נשים וההחלטה של הפוליטיקאים החרדים להחרים את הדיונים עם צה"ל | וגם: איפה חוק הגיוס עומד? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
הרמטכ"ל זמיר חתם על פקודות המטכ"ל לשירות חרדים בצה"ל, הזעם של הקיצוניים משמאל נגד שירות ללא נשים וההחלטה של הפוליטיקאים החרדים להחרים את הדיונים עם צה"ל | וגם: איפה חוק הגיוס עומד? | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
אסון רודף אסון במגזר החרדי ובהנהגה בוחרים להאשים את כולם אך להימנע מחשבון נפש פנימי שיכול למנוע את האסון הבא; הקרב על הגיוס, המתקפה על מוטי בבצ'יק ולאן חותר בני גנץ?| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
עו"ד איילת השחר סיידוף שהוקלטה חושפת כיצד פעלה השיטה לסכסך את החרדים סביב חוק הגיוס; האיומים של גפני להפיל את הממשלה והקרע בסיעות החרדיות | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)
פסגת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו; הטענות על תקציב הנסיעה של רה"מ; חוק הגיוס שעדיין תקוע ומתרחק; הקרב על הג'וב בירושלים שהוביל למשבר בין דרעי לגפני ועצירת החקיקה בכנסת | הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)