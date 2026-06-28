לקוח שתבע את רשת רמי לוי לאחר שמשלוח שהוזמן הותיר מפגע בטיחותי ושברי זכוכית בפתח ביתו, זכה בפיצוי כספי מבית המשפט – זאת לאחר שהרשת סירבה להעניק מענה ענייני לפניותיו החוזרות ונשנות בנושא המפגע (חוק ומשפט)
לקראת שמחת נישואי בתו הכלה, מחר בעיר ביתר עילית, הגיע אמש (שלישי) הגה"צ גאב"ד זוועהיל לביקור הוד אצל האדמו"ר מצאנז, כדי להזמינו לקחת חלק בשמחה הגדולה | במהלך הביקור הרחיבו בשיח אודות שגב זכות אבות היורדת משמי מעל בעת שמחה, ובסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בתו הכלה, פקד האדמו"ר מטערבישאן את בתיהם של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים, להזמינם להשתתף בשמחתו ולשוש יחדיו רעים אהובים ולקבל את ברכתם בעת נעלה זו | במהלך המסע פקד האדמו"ר במיוחד את מעונותיהם של האדמו"רים הנמנים על בני משפחתו הקרובה, שם התקבל בחביבות רבה ובשיח של ידידות לקראת יום השמחה (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו הגיע השבוע האדמו"ר ממחנובקא בעלזא אל מעון הנופש בעיה"ק ירושלים של הגה"צ רבי יעקב מאיר שעטער זקן רבני ברסלב, להזמינו לשמחה, ולקבל ברכתו | הגה"צ קידם את האדמו"ר ברוב כבוד ותוכן השיחה נסובה סביב שמחת בית צדיקים והשפעותיה משמי מעל (חסידים)
מציאות "לך תוכיח" הזכירה לי הזמנה שקיבלתי לא מזמן בדואר, ההזמנה הזו לא נראתה כמו הזמנה לחתונה, היתה זו מעטפה רשמית עם החותמת הכחולה של המוסד שאמור להיות הבטחון שלכם וגם שלי, ה"מוסד לביטוח לאומי" (דעות)