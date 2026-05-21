'זהרי חמה' מול שוק מחנה יהודה, ישיבת 'האידרא רבה' ובית כנסת 'החורבה' |הסוד שישאיר אתכם ערניים בבית המדרש | האזהרה החמורה להורים על מה שקורה לילדים המשוטטים | משה מנס וישראל מאיר בשיחה על ליל שבועות והמקומות שאם חייבים לראות בה | לקראת החג עם איש ירושלים, אריאל שרפר (דבר ראשון)
מאות השתתפו באירוע המסורתי של הקבלת פני רבו לרבני הציונות הדתית ויום שכולו תורה שהתקיים בבית הכנסת 'החורבה' בירושלים, בהשתתפות עשרות רבנים מכל רחבי הארץ, בהם ראשי ישיבות, דיינים, רבני ערים, רבני ישובים, וזקני רבני הציונות הדתית | בדברים שנשאו הרבנים הראשיים לישראל ורבנים נוספים הם חיזקו את הציבור בדברי תורתם ובשמחת החג (חרדים)
הגזענות על כל תחלואיה, היא אינה נחלתם הבלעדית של בני הדורות האחרונים. יחסי אשכנזים וספרדים בארץ ישראל חוו עליות ומורדות, שניצניהם לבלבו עוד בתחילת היישוב היהודי בירושלים | מתי חשדו הערבים שהאשכנזים אינם יהודים, וכיצד נשבר 'מונופול-החלוקה' הארצי-ישראלי? | אפליה מאז ולתמיד (מגזין כיכר)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים • כנסו וצפו בפרק השביעי בסדרת "יתגדל ויתקבל" (תשעה באב)
ממחדשי היושב האשכנזי בירושלים | מליטא לירושלים עם עליית תלמידי הגר"א | הבריחה מהעיר צפת בעקבות המגפה הנוראה | הפרוש סוכם שלום – על השכנת השלום בין העדה הספרדית לאשכנזית | משחרר חורבת רבי יהודה החסיד וביסוס הקהילה האשכנזית בעיר עד לימנו (יהדות)
פרק שני בסדרת הרובע היהודי לוקח אותנו אל בתי כנסת ייחודיים ואל אלו הנמצאים הכי קרוב לקודש הקודשים | איך גם אתם יכולים להגיע לשם ובאיזה נוסח מתפללים? | וגם, בית הכנסת הספרדי שנמכר לאשכנזים בכסף | למה צריך לשלם בשביל להיכנס ל'חורבה', הקיר המשותף ליהודים ולמוסלמים ואפר פרה אדומה שנמצא במרתף | מסע מרתק (יום ירושלים)
היכן בדיוק נולד הארי הקדוש? | מה עושים חסידי קרלין בבית הכנסת של האור החיים? | הרפורמה המהפכנית של רבי יוחנן בן זכאי | בית הכנסת שבארון הקודש שלו ספר קוראן ומה הקשר בין בה"כ אליהו הנביא לישיבת פונוביז' | זאת ועוד בפרק הראשון עם המדריך וההיסטוריון ארי גולדהבר (יום ירושלים)
בית הכנסת 'מנחם ציון' בעיר העתיקה בירושלים נחנך על ידי חתנו של הגאון רבי ישראל משקלוב, מנהיג תלמידי הגר"א בצפת; תלמיד נוסף של הגר"א, הגרמ"מ משקלוב, רצה להקים מחדש את ביה"כ 'החורבה', ומאז התפלגו תלמידי הגר"א בירושלים (היסטוריה)
במלאות חמש שנים לגרוש היהודים מגוש קטיף, נערכה אתמול עצרת צום ותפילה במתחם בית הכנסת החורבה בירושלים, בנוכחות רבנים ואישי ציבור. קהל רב, בהם מגורשים שעדיין לא מצאו את ביתם גם חמש שנים אחרי, נכח באירוע. סרט קורע לב הוקרן על מצבם של המגורשים. צפו בגלריה (תיעוד)