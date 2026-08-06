'כיכר השבת' בפרק הדרכה קריטי במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל קו החוף למפגש מציל חיים עם יהודה פרנקל ואנשי מגן דוד אדום • ניפוץ המיתוס המסוכן של לחיצות על הבטן, הדרך הנכונה לזהות חוסר נשימה ב-5 שניות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים עוד לפני הגעת הניידת • "אל תפחדו, אתם הידיים והלב שמזרימים דם למוח!" • צפו (פרוייקט 0)
בן 75 התמוטט לפני זמן קצר במשרדו בבני ברק ואיבד את הכרתו לעיני חבריו לעבודה | מתנדבי איחוד הצלה הגיעו במהירות והחלו מיד בביצוע פעולות החייאה מאומצות | לאחר זמן מה של ביצוע פעולות מצילות חיים, בחסדי שמים שב ליבו לפעום והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה ויציב כשהוא מורדם ומונשם | שמו לתפילה: אברהם יוסף בן שרה (חרדים)
בת 26 התחשמלה בבנימינה, בעלה של האישה, המתנדב ב'איחוד הצלה' וכונן במד"א, העניק לה את הטיפול הרפואי הראשוני - והחזיר לה את הדופק תוך דקות ספורות | לאחר מתן שוק חשמלי ממכשיר דפיברילטור, ליבה חזר לפעום והיא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב יציב (בארץ)
ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)
מפגש מיוחד התרחש בירושלים כאשר מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האיש שהצילו את חייו לאחר שאיבד את הכרתו | הוא סיפר לחובשים במפגש כי נס ההצלה שלבו שב לפעום התרחש ב-לב' בעומר | הכוננים התרגשו מאוד לראותו בריא ושלם ולשמוע ממנו ששב לאיתנו הראשון (בארץ)
דרמה בבית כנסת חב"ד בקרית מלאכי: גבר כבן 62 התמוטט הבוקר במהלך שחרית לאחר שלקה בדום לב. מתפללים שהיו במקום הזעיקו את כוחות ההצלה, ותגובה מהירה של חובשים ופראמדיקים הצילה את חייו: ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונתנו לו שוק חשמלי שהחזיר את ליבו לפעום. לנגד עיניהם המשתאות של המתפללים, הגבר חזר להכרה מלאה (חרדים)
דאגה בעולם היהודי: כוחות ההצלה הוזעקו לביתו של הגאון הישיש רבי דוד מיכאל שמידל ברחוב רש"י בבני ברק • בדקות אלו מבוצעות בו פעולות החייאה מתקדמות לאחר שהתמוטט • שמו לתפילה: רבי דוד מיכאל בן מרים לרפואה שלמה (חרדים)
היום ב"דבר ראשון": הריאיון המרגש עם מתנדבי איחוד הצלה שהצילו את בנו של איש 'כיכר השבת' • נושאת המטוסים הגדולה בעולם מתקרבת לחופים • הנס בכרמיאל והטרגדיה בניו זילנד • וגם: משה מנס יוצא למסע סקי מטורף ומביא תיעוד הצלה בלתי נתפס מהשלג