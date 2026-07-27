בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)
כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)
תקרית חריגה אירעה במוצב צה"ל בכתר החרמון, כאשר מחבל הגיע למוצב באין מפריע, הוא חיבל בכלי הנדסי של הכוחות שחנה ליד שער המוצב, ואף הצליח לברוח מבלי שהלוחמים תפסו אותו |בחלוף שעה קלה הוא נתפס על ידי צעירים דרוזים מכפר סורי קרוב והם העבירו אותו לכוחות הצבא ומשם לחקירת שב"כ (צבא)
בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, יצא סא"ל אבי לניר, לגיחת קרב אחרונה מעל סוריה, ממנה לא שב | האיש שהיה טייס מחונן, מהנדס מבריק ומפקד מעורר השראה - נשא עימו סוד מדיני כמוס | בשבי הסורי, הוא עבר עינויים קשים מנשוא. גופתו, שהוחזרה כעבור מספר חודשים נשאה עדות אילמת לסבל שעבר - אך הוא לא נשבר ולא גילה את הסוד | הסוד הכמוס (היסטוריה)
אחרי יותר מחמישה עשורים, דגל כחול-לבן שב להתנפנף בגאון על פסגת החרמון המושלגת, ומראות חיילינו על ההר הסורי כבשו לבבות רבים בישראל | גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שב אל ההר והתרפק על ניצחון נוסטלגי אישי | מה היה באותו לילה מקפיא עצמות בפעולה החשאית של סיירת מטכ"ל שאסורה עד להיום בפרסום? | 'החרמון הסורי', גרסת ראש הממשלה (מגזין כיכר)
בסוריה מדווחים על נסיג צבא אסד מהחרמון הסורי | דיווחים על הימצאות המורדים גם בפאתי דמשק | הערכות מצב קדחתניות בישראל | האו"ם מדווח על מתקפת מורדים לעבר מוצב האו"ם באזור ח'דר; צה"ל: "צה"ל מסייע כעת לכוח האו״ם להדוף את המתקפה" (העולם הערבי, ביטחון)
בסיומה של מערכת שלג ראשונה משמעותית לשנת 2024, נצבע המפלס העליון באתר החרמון בשכבת שלג בגובה 15-20 ס"מ | היופי מרהיב, אך האתר סגור למבקרים עקב המצב הביטחוני | באופק כבר ניתן לבשר על מערכת שלג משמעותית נוספת | צפו בתמונות מהחרמון (חדשות)