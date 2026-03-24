בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב הטיל פיצוי כספי משמעותי על ענקית הקמעונאות שופרסל לאחר שנקבע כי התנהלותה סבלה מרשלנות בולטת במיוחד, אחרי שהמשיכה לשלוח מאות הודעות טקסט שיועדו לאדם אחר למרות פניות חוזרות ונשנות של אזרחית תמימה (בארץ)
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דודי היה ערני למצב, הוא הספיק לשתף
אותי. הוא אמר לי שהוא חושש שהוא בחור בעייתי, שמתקרב אליו יותר מדי ונוגע בו נגיעות של חיבה. זה בדיוק מה שרציתי מהילדים שלי, את הערנות הזו. לא בפאניקה, לא בדמיונות,
אלא מתי שזה נראה מוזר לבוא ולשתף את אבא (מגזין כיכר)
מחריד: צעיר חרדי משכונת בית וגן בירושלים, נעצר לאחר שעל פי החשד היה לו דפוס פעולה קבוע, כדי לספק את יצריו ולפגוע בקטינות, נערות ונשים ברחוב | המשטרה פונה לציבור במטרה למצוא קורבנות נוספים (חדשות משטרה)