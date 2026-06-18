החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)
מודל שפתי מתקדם מבזבז את הזמן של המטרידים והגנבים המנסים לעקוץ קשישים דרך הטלפון • על מה היא מדברת אתם ואיך אחרי שעה שיחה הם לא קולטים שמדובר בבוט? • האם מצאנו את הפתרון לצינתוקים המטרידים מקברי הצדיקים? (מגזין כיכר)
צעיר מביתר ניצל את התמימות של נערות מירושלים, ולאחר שקנה את האמון שלהן, הוא ניצל זאת, לקח אותן לעליית גג שמוכרת לו בירושלים, שם על פי החשד, הוא ביצע את העבירה המיוחסת לו. בית המשפט האריך את מעצרו (חדשות חרדים)
בעקבות קריאתם של גדולי ישראל להחרמת העיתון 'הפלס' - טוענת הפרקליטות בכתב האישום שהוגש היום - גרוסמן, אלישיב וטריגר, בכירי 'הפלג', "קשרו קשר" לסחוט באיומים נושאי משרה בחברות גדולות במשק, כדי שיפרסמו אצלם (חרדים)