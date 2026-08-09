בעקבות פתיחת הארכיון בארה"ב ופרסום מיליוני מסמכים חדשים, אזרחים גרמנים נוהרים להיכנס למאגרי הנתונים החדשים כדי לחפש את קרוביהם, ומגלים בהפתעה מזעזעת האם אבותיהם לקחו חלק פעיל במפלגה הנאצית, בעיצומו של עימות ציבורי רגיש על הזיכרון ההיסטורי (בעולם)
סערה בברלין בעקבות התוכנית להרוס בונקר נאצי היסטורי כדי להקים במקומו מתחם דירות ומשרדים חדש | מומחים לשימור מתנגדים לצעד ומציעים להפוך את המבנה למוזיאון, בעוד הסנאט המקומי דוחף לפתרון מצוקת הדיור | המעוז האחרון של הנאצים (בעולם)
בית ספר תיכון נאלץ לאסוף בחזרה את כל ספרי המחזור שחולקו לתלמידים, לאחר שבספר הוטמעה תמונתו של הצורר הנאצי אדולף היטלר כתינוק | התמונה הופיעה בעמוד שהוקדש לאחד מתלמידי השכבה, לצד ציטוט מעורר מחלוקת. הנהלת המוסד והרשויות המקומיות פתחו בחקירה רשמית כדי לברר כיצד חמק המחדל הדרמטי מעיניהם של המפקחים והעורכים (בעולם)
מי הבא בתור? אחרי לכידתו הדרמטית של מדורו, דונלד טראמפ חושף את "דוקטרינת דון-רו" ומבהיר לעולם שוונצואלה הייתה רק ההתחלה | מתוכניות לסיפוח גרינלנד ועד איומים צבאיים ישירים על קולומביה ומקסיקו – כך מתכנן הבית הלבן לעצב מחדש את מפת העולם ולהשיב את "הבכורה האמריקנית" בכל מחיר.(חדשות בעולם)
פוליטיקאי בנמיביה בשם אדולף היטלר צפוי להיבחר שוב במחוז מגוריו ולשמור על מושבו לחמש שנים נוספות | למרות שמו המעורר חלחלה, התושבים בוחרים בו ברוב עצום והוא מבטיח שהשם אינו משקף את שאיפותיו הפרטיות (חדשות בעולם)
סוכן יהודי בכיר בענקית הנדל"ן JLL פוטר לאחר שהשווה במייל פנימי, שהופץ בתפוצה רחבה לעובדים, את ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני להיטלר | הוא הביע חשש מפני זינוק באנטישמיות בעיר, וסיפר כי קיבל עשרות תגובות תמיכה (בעולם)
יאיר נתניהו יצא במתקפה על המתווכת קטאר וטען כי "היא הכוח העיקרי מאחורי גל האנטישמיות חסר התקדים ברחבי העולם" | "היא גרמניה הנאצית המודרנית. אמיר קטר ואימו הם היטלר וגבלס המודרנים", טען בנו של ראש הממשלה (חדשות)
כותרות העיתונים בקהיר הושחרו: "פיתוח טילי קרקע-קרקע מצריים בעלי ראשי נפץ כימיים, מכוונים אל עבר תל-אביב" | 15 שנה אחרי השואה, ושוב מדענים נאצים עושים יד אחת עם נאצר ומאיימים להשמיד את ישראל | המוסד מלכלך ידיים ומגייס את החייל מספר אחד של היטלר | זהו סיפורו של ענק הקומנדו, אוטו סקורצני, שכמעט חטף את הגנרל אייזנהאואר, אבל לא הצליח להסיר את שמו מרשימות החיסול של שמעון ויזנטל (מגזין כיכר)
מדברי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, השתתף בכנס הבינלאומי למאבק באנטישמיות שיזם שר החוץ גדעון סער, והתייחס לאירועים שעל סדר היום | לדבריו של רוביו: "אין שום מקום לפשרות מול אנטישמיות. אין דרך להבחין 'בניואנסים' בין שנאה לישראל לשנאה ליהודים" (מדיני)
באופן מפתיע נחשפו בבואנוס איירס עשרות מסמכים, חוברות, תמונות, גלויות וחומרי תעמולה שמטרתם הייתה לקדם את רעיונותיו של היטלר בארגנטינה בזמן מלחמת העולם השנייה | נפתחה חקירה מקצועית שבסופה ייחשף כיצד פעלה תכנית התעמולה הנאצית (בעולם)
חאג'אמין אל-חוסייני לא היה הבחירה הטבעית למופתי של ירושלים, אבל דווקא בריטים - יהודים, העניקו לו את התפקיד | מהרגע שעלה לשלטון, הוא הפך לכוח מוביל בהסתה, בהתנגדות לציונות ובקריאה להשמדת יהודים | שיאו של מסעו האידיאולוגי התרחש בפגישה מצמררת בלשכתו של היטלר ברייכסקנצלר בברלין, שם הציע את שירותיו למכונת ההשמדה הנאצית | איך קרה שמי שהומלך בסיוע יהודי עשה יד אחת עם השטן? (מגזין כיכר)
השבוע לפני 86 שנה עמד צ'ימברליין בלונדון והכריז: "השגנו שלום עולמי"- את הנאום האבסורדי הזה הוא נאם כששותפתו להסכם התחמשה נגדו. גם היום מול ציר הרשע של איראן יש הקוראים להגיע להסכם מכח האיפוק- האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה ומה נוכל ללמוד ממנה במלחמה מול איראן? (צבא וביטחון)