דוח חדש של ארגון 'קמא-טק' יחד עם מכון המחקר תתיא, אוניברסיטת תל אביב, ובשותפות עם מומחים מאוניברסיטת הרווארד, שהוצג בבית הנשיא השבוע בפני צמרת המשק וההייטק חושף: שיעור החרדים בענף ההייטק צמח פי שלוש בעשור האחרון; התלמידות החרדיות מובילות בפער עצום בציוני מקצועות התכנות (כלכלה, חרדים)
לפעמים טעות קטנה יכולה לעלות ביוקר, אבל המקרה הבא שובר כל שיא אפשרי בעולם העסקי | חברת ענק מסתורית גילתה בדרך הקשה מה קורה כשמשאירים את ה "ברז" פתוח לרווחה בעידן הבינה המלאכותית, והתוצאה היא סכום שקשה אפילו לדמיין (חדשות בעולם)
הבנתי שהמנכ"ל פשוט לא יכול לראות אותי,
אולי המעמד שלי בחברה עם מאות עובדים עימם הייתי בקשר טוב, לא עשה לא טוב. אבל הבנתי
מיד שכשהשחיתות מנהלת, אני חייב להגן על עצמי. פניתי לאחד מעורכי הדין בצמרת. הוא שמע
אותי, הבין את הסיטואציה, ושלח מכתב למנכ"ל שגרם לו להתגרד ולהזיע גם כשהיה קר
מאוד באותה תקופה (מגזין כיכר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור חיזוק בכולל לדיינות 'משכן שרה' השוכן בלב מרכז ההייטק בהר חוצבים • בנאום חוצב להבות התייחס הראשל"צ בכאב לגזירות על עולם התורה, זעק על הבורות בקרב ילדי ישראל וקרא לאברכים להפוך את המקום למגדלור של תורה בלב המרכז העסקי • צפו בתיעוד (חרדים)
למה השקל פתאום כל כך חזק מול מטבעות העולם? האם אנחנו בדרך לקידומת 2 בשער הדולר? איך האקזיטים בהייטק והתעשייה הביטחונית קשורים לזה? מה הטעות הקריטית שחלקנו עושים עם קרנות הפנסיה שלנו, ואיך מנהלי עמותות ובחורי ישיבות יכולים לנצח את המשבר לקראת פורים? כל התשובות. (כיכר FM)
פחות עסקאות, השקעות גדולות יותר: בצל המלחמה והאי־יציבות הגיאופוליטית, משקיעים בינלאומיים המשיכו להמר על החדשנות הישראלית - סייבר ובינה מלאכותית ריכזו כ־70% מההשקעות, והשוק מתבסס סביב עסקאות ענק ורוכשים אסטרטגיים (כלכלה)
נעם לניר, בן ה-58 בנו של הטייס האגדי אבי לניר, הגיע רחוק |רחוק מהילד ששוטט ברחובות ומכר פירות הדר מדלת לדלת |רחוק מהחייל שהודח מכל יחידה |רחוק מהרגע שבו שכב באיכילוב שבור לחלוטין |סיפורו הוא עדות חיה לכך שכל אחד מאתנו יכול להגיע רחוק (מגזין כיכר)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
על פי הדו"ח, המסכם את מצב המחקר והפיתוח בישראל בשנה האחרונה, ענף ההייטק ממשיך להיות מנוע מרכזי בכלכלת ישראל| הדו"ח מצביע על ירידה בהישגי תלמידים במדעים, ושחיקה בפרמטרים מרכזיים של ההון האנושי במדע וטכנולוגיה, וההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח (כלכלה)
חיים על הקצה, מנצחים בכל זאת: הסיפור הכלכלי של ישראל | שקל חזק, בורסה מזנקת: המספרים שמספרים את הסיפור האמיתי | נצח ישראל לא ישקר: איך אנחנו ממשיכים להאמין? |כוחנו באחדותנו, איך הופכים משבר להזדמנות? (כלכלה, מגזין)