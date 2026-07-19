כפי שדיווחנו הבוקר, רבבות בני ישראך פקדו לאורך היום את ציונו של האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, לרגל יום ההילולא קדישא | צפו בתיעוד מיוחד מהמוני המתפללים אשר העתירו לישועת הכלל והפרט במהלך הלילה של מוצאי שב"ק, ומעמד התפילה המרומם בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהגיע לפנות בוקר כשהוא לבוש בבגדי שבת (חסידים)
רבבות בני ישראל נוהרים בשעות אלו לעיר הקודש צפת, לרגל יום ההילולא של האר"י שחל היום | תנועת ההמונים לעיר המקובלים החלה כבר אמש, עם צאת השבת, כאשר אלפים הגיעו לפקוד את קברו בבית העלמין העתיק | בין ההמונים שהגיעו להעתיר בתפילה במקום, נצפו גם רבנים, ובהם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז | מערך ההיסעים והאבטחה מתוגבר באזור כדי לקלוט את קהל האלפים הרבים שצפוי להגיע במהלך היום (חרדים)
מאות חסידי באבוב מכל רחבי הארץ התכנסו אמש (רביעי) במרכז החסידות בבת ים, לסעודת הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זצ"ל | את המשא המרכזי נשא אורח הכבוד, הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מבאבוב, שהגיע במיוחד מחו"ל לרגל יום ההילולא וההתכנסות הגדולה | את במת המזרח פיארו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מרבני החסידות ומחוצה לה (חסידים)
היום חל יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות ופועל ישועות בישראל | אספנו כאן 10 סגולות נפלאות לכל זמן ועת מתוך כתביו הרבים | "הוא ימליץ טוב בעדנו" (חדשות בארץ)
בבני ברק התכנסו המונים לסעודת הילולא מרכזית, במלאת עשור שנים להסתלקותו של אוהבם של ישראל, בעל הייסורים האדמו"ר ה'מאורי מרדכי' מזלאטשוב זצ"ל |במהלך הסעודה נשאו דברים: הדיין הגאון החסידי רבי אברהם יעקב איצקוביץ; האדמו"ר מקאליב; ממלא מקומו, אב"ד זלאטשוב, ועוד רבנים רמי מעלה, אשר העלו קווים לדמותו היוקדת והנשגבת של האי צדיק וקדוש (חסידים)
עצרת זיכרון נערכה בהיכל בית המדרש 'לוקווע וולברוז' בבני ברק, לרגל מלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מלוקווע וולברוז זצוק"ל, שנלב"ע בחודש סיוון תשס"א | במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל עם רב ממתפללי ובאי בית המדרש לצד תושבי השכונה | במהלך הערב נשאו דברים, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן. בנו וממלא מקומו הרה"ג רבי שמואל טורנהיים. הגה"צ חכם ניסים בן שמעון. הגה"צ רבי אהרן טויסיג והרה"ג רבי יעקב שיש (חסידים)
אלפים גדשו את מתחם קבר דוד המלך במוצאי חג השבועות להילולה המרכזית | ברגעי השיא של הלילה, שרו והתפללו ההמונים לביטול הגזרות הקשות מעל עולם התורה | וגם, 'היכל התורה' שפעל לאורך החג ואלפי המנות שחולקו | צפו בתיעוד מצאת החג (חרדים)
לאחר שנדחה אשתקד בעקבות המצב הביטחוני והמלחמה: האדמו"ר מקוזמיר יצא למסע קודש מרטט על אדמת פולין | רגע השיא: השתטחות בדמעות שליש בעיירה זוואלין, במיקום המדויק שבו הוטמן זקינו בעל ה'תפארת שמואל' זי"ע, שבית העלמין שלו נחרב בשואה | צפו בתיעוד (חרדים)
היום חל יום ההילולא של הצדיק הנסתר רבי יצחק בוזאגלו זצ"ל, אשר כונה בחייו ה"באבא חא" • נצר לשושלת המקובלים ובעל ה'מקדש מלך', שחייו היו רצופים במופתים גלויים: מהנהר שהתייבש בלוויה ועד לסוס שהפך לכפרה על בנו • סיפורו של איש קדוש שחי 96 שנים של תורה וחסד • הנסתרות לה' (חרדים)
בהיכל ישיבת 'קרית מלך' התקיימה עצרת זיכרון והתעוררות במלאת תשע שנים להסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, שנפטר בליל ל"ג בעומר | את המשא המרכזי נשא חבר המועצת, הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון המעטירה (עולם הישיבות)
פיקוד העורף צפוי לאשר מתווה מדורג שיאפשר עלייה של אלפי מתפללים לציון הרשב"י במירון במהלך הילולת ל"ג בעומר | ההר יחולק לשלושה מתחמים - ובכל מתחם יוכלו לשהות בו זמנית 1,500 מתפללים, לזמן קצוב | הכרטיסים ימכרו בהגרלה פתוחה וההילולה תימשך כ-40 שעות | כל הפרטים (חדשות, חרדים)
השבוע ציינו 4 שנים להסתלקות הגאון רבי אליהו אבא שאול זצ"ל • ביום היארצייט יצא לאור עולם כרך חדש 'אור לציון', מדברי תורתו של אביו, חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל • במעמד השתתפו רבנים וגדולי תורה שחלקם אף נשאו דברי תהילה לכבוד התורה (חרדים)
במהלך השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל, הפתיע בנו מ"מ האדמו"ר מסאטמר בבשורה שתשנה את פני מפת הדיור החרדית בניו יורק • התכנית: אלפי יחידות דיור במונטיסלו במחיר של 200 דולר לרגל מרובע • האדמו"ר בקריאה לקונים: "אל תשלמו יותר מהמחיר שנקבע, אל תתנו יד למוקירי השער ולמתווכים" (חסידים)
אלפי בני אדם הגיעו הלילה (בין ראשון לשני) לתפילה בקבר יהושע בן נון שבכפר כיפל חארס בשומרון, לציון יום פטירתו | הכניסה התאפשרה תחת אבטחה של כוחות צבא ומשטרה, כאשר על הכפר הוטל עוצר לילי ותנועת התושבים המקומיים הוגבלה למספר שעות כדי לאפשר את הגעת המתפללים בבטחה | במהלך הלילה זרמו אלפים אל תוך הכפר | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מההיערכות בדרכים המובילות לציון, השמירה ההדוקה ואת רגעי השיא של התפילה ההמונית בלב הכפר הפלסטיני (חרדים)
בצל המצב הביטחוני והמתח בצפון – היערכות שיא להילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס: פריסה לוגיסטית אדירה במתחם הציון שנערך לקליטת רבבות מתפללים שיבואו להעתיר עבור הכלל והפרט | פרויקטור ההילולא ומפקד משטרת טבריה קיימו סיור שטח נרחב וישיבת היערכות מיוחדת לקליטת רבבות העולים לציון הקדוש בהשתתפות כלל הגורמים השותפים לקיום ההילולא | "בעת הזו, עם ישראל זקוק יותר מכל לישועות - נערכים להעניק מענה בטוח ומכובד לכל רבבות העולים" | שיתוף פעולה הדוק בין משרד שירותי הדת, משטרת ישראל ועיריית טבריה (חרדים)