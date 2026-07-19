כיכר השבת

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תיעוד ענק

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1

זכר צדיק לברכה

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צפו בגלריה

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1
ש

דיווח מהשטח - עד השקיעה!

כיכר השבת|מקודם

ההילולא היום 

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2

זכר צדיק לברכה

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ההילולא הערב

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זכר צדיק לברכה

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על קברו של המלך

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צפו בתיעוד

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חודשיים לפני ההילולה

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"הבאבא חא"

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זכר צדיק לברכה

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פרסום ראשון

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שבירת שוק בניו יורק

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תחת עוצר לילי

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ש

תפילת רבבות שתבקע רקיעים:

אסף מגידו|מקודם

כיכר השבת
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