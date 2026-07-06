מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, חתם הערב על צו מנהלי האוסר את קיומה של הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ״ל, שתוכננה להתקיים בכא' תמוז במושב עג'ור | במסגרת הצו הורה מפקד המחוז על איסור גורף על הגעה וכניסה של כל אדם לתחומי מושב עגור, למשקים הרלוונטיים, ליישובים הסמוכים ולדרכי הגישה המובילות אליהם (חדשות)
בעוד האיומים מהצפון נמשכים, יוסי חיים מימון ומשה מנס מדברים על הסוגייה הכי בוערת - התשוקה האדירה של החסידים להגיע לציון הרשב"י ומנגד ה"זלזול" של המדינה בחרדים | אישורים למשחקי כדורגל לעומת הגבלות על תפילות | צפו (דבר ראשון)
פרויקטור ההילולה במירון, יוסי דייטש, צפוי להתפטר מתפקידו בשל החלטת ראש הממשלה נתניהו לבטל את ההילולה המסורתית בל"ג בעומר במירון - ובמקומה לקיים אירוע סמלי ומצומצם | גם ח"כ מאיר פרוש צפוי להסיר אחריות מניהול האירוע | יוסי דייטש בשיחות סגורות: "המתווה הנוכחי אינו רלוונטי עבורנו" (חדשות)
הכאוס ברכבת ישראל והנוסעים שסובלים מעיכובים של שעות | ההסבר של משרד הבריאות לזיהום שקורה דווקא בחוף קטן ומי אשם שיש לנו רק חוף קטן ומזוהם | חברת התעופה שמתנגדת לתחרות והסיבה ששרת התחבורה צריכה להתעלם מהלחץ | טראמפ במחמאות לעמיתים ובאמירה חריפה לעיתונאים: טוב שלא נוח לכם | שרירים בשערות וציור מושלם (דבר ראשון)
ביום חמישי צפויה להתקיים הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור ליד בית שמש | בגלל ליקויי בטיחות חמורים המשטרה אינה מאפשרת הגעה למתחם הציון |לפי ההודעה רק אם יוסדרו כל ליקויי האבטחה יהיה ניתן לשוב ולדון בקיום האירוע (חרדים)
מעט מידי, מאוחר מידי: החרדים יורים באקדח ריק | ויש מרוויחים מהמשבר: מסתמן - איימן עודה יישאר בתפקידו | הדרמה בבאר התלמוד: ראש הישיבה הגר"י כהן מתריע - הגנב יתחתן עם שידה | החיידר ייסגר - אבל המנהל והמלמדים רקדו עם התלמידים | המשטרה מזהירה: אין לבוא להילולת הצדיק מעג'ור (מעייריב)
אייכלר מסתבך: מסתמן - אין רוב להעביר את מינויו לשיכון | קואליציה מקרטעת: החרם החרדי על הצבעות - חוזר ובגדול | אחרי ויז'ניץ, באיאן ותולדות אברהם יצחק: התנגדות ל'שפיצים' בחסידות נוספת | מלכיאלי ופרוש מתנערים: הילולת הצדיק מעג'ור בסימן שאלה | השמחה ב'מאור התורה': תלמידי הישיבה הוציאו ספר על קדשים (מעייריב)
המוני בני אדם פקדו בשנה שעברה את ציונו של הצדיק מעג'ור ליד בית שמש, אך עד כה אין אף רשות שמוכנה לקחת אחריות על האירוע, מלבד שני אנשים פרטיים, שנטלו יוזמה אישית לדאוג לצדיק, אך הם מתריעים: "אם לא יעזרו לנו, אלפים יהיו בסכנה" (חדשות חרדים)
שלושת ימי הודיה: מכתב חריג מהגר"מ קסלר לתושבי מודיעין עילית | מסיכות ורעשנים: רשימת ההנחיות להורי תלמידות בית הספר החרדי בבית שמש | הילולת המאור ושמש: אלפים נוהרים לקרקוב | סערת גפני והתגובות: סיקור נרחב | נשיא ארגנטינה מפתיע שוב: השתתף בחשאיות בהילולת הרבי מליובאוויטש (מעייריב)
במעמד הינוקא ורבנים חשובים, התקיימה בעיר פתח תקווה הילולא מרכזית לזכרו של התנא האלוקי רבי חנינא בן דוסא זי"ע, בשילוב מעמד הכנה לקבלת התורה - לרגל חג השבועות | "כיכר השבת" העביר את האירוע בשידור חי • צפו בשידור חוזר באדיבות שיא לייב (חדשות חרדים)
עומס כבד למרגלות הר מירון בדרך ליציאה באמצעות התחבורה הציבורית לרחבי הארץ | לפי כוחות המשטרה והאכיפה בהר מירון עד השעה 10 בבוקר הגיעו להילולת הרשב"י מ- 110 אלף מתפללים וחוגגים | הציבור נקרא להזדרז לצאת מההר למנוע חילולי שבת (חדשות, בארץ)
היום מציינים עמך בית ישראל, את יום פטירתו של מי שחיבר את הפירוש המפורסם לרא"ש וכיהן כראש הישיבה בעיר פראג וכרב העיר הגרמנית, הגה"ק רבי נתנאל וייל, מאות פקדו את קברו בגרמניה | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)