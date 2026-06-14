רעידת אדמה בכדורגל הישראלי: שוטרי מפלג ההימורים בספורט בלהב 433 עצרו הבוקר שחקן בכיר השייך לקבוצה מליגה בכירה, בחשד למעורבות בפרשיית כנופיה הפועלת במגדל העמק | השחקן חשוד בהימורים בלתי חוקיים בהיקפי ענק, עבירות מס והטיית משחקים (משפט)
פרשת "פולימרקט" מטלטלת את צה"ל: ביהמ"ש הורה על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני לקצין חיל האוויר הנאשם במסירת סודות מדינה תמורת בצע כסף. השופט עודד מאור תקף בחריפות: "תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית, הוא הפקיר את חיי הטייסים לטובת תאוות רווח" (צבא וביטחון)
בזמן שהשווקים הגיבו לכל אמירה מהבית הלבן על מלחמה באיראן, קרן שווייצרית קטנה בחרה להתמקד במציאות בשטח - והכתה את המדדים | במקביל, המשבר עצמו מאיץ את המעבר לאנרגיה ירוקה, אך חוסר הוודאות הגיאופוליטי ממשיך לטלטל את השווקים (בעולם)
הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
פרשת מעצרם של שלושה צעירים בחשד לשימוש במידע ביטחוני פנימי כדי לגרוף רווחים באתר ההימורים עולמי עוררה סערה | מומחה הטכנולוגיה נכנס לאולפן כדי להסביר איך עובדת השיטה, למה זה מסוכן ואיך הארנק הדיגיטלי עוקף את החוק – עד שזה מגיע לבנק (כלכלה)
בפעילות משותפת של כוחות הביטחון, אזרח ואיש מילואים, נתפסו והואשמו כי הרוויחו סכומים של מאות אלפי שקלים מהימורים באתר ההימורים פולימרקט, על בסיס מידע צבאי מסווג שהיה בידם | לפחות בארבעה מקרים הקשורים למלחמת עם כלביא, אותם גורמים ידעו לחזות בצורה פנומנלית את מועד התקיפה המדויק של ישראל נגד איראן | הפרטים שהותרו לפרסום (חדשות ביטחון)
ר' צבי טסלר מ'המוקד הציבורי' מעדכן על רבע מיליארד שקלים שבבדיקה כרגע בבתי הדין | הגרמ"ה הירש במשא דרמטי על סוד קיומה של המדינה • אפקט מדורו: האם טהרן היא הבאה בתור? • וגם: ישראל שפירא יוצא להגנת התנא המושמץ מטבריה וטובל במעיין נסתר • האם כדאי להשקיע באפליקציות? (דבר ראשון)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)