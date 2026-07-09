מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)
לאחר מכתבו של שי גפן מנכ"ל ארגון הימין 'ארץ-ישראל שלנו' למשנה לפרקליט המדינה שי ניצן, בו קבל על האיפה ואיפה בין ימין ושמאל על רקע תקיפתה של ח"כ מירי רגב מהליכוד במאהל האהלים בתל-אביב על-ידי פעילי שמאל - החליט ניצן להשיב במכתב חריג ששיגר לגפן. "במכתבך המשתלח והבוטה העלית טענות חסרות שחר", כותב ניצן
בימין נערכים להכרזה חד-צדדית על מדינה פלסטינית. ל"כיכר השבת" נודע כי קבוצת אנשי ימין חרשו את ערי אירופה ושכנעו חברי פרלמנט להתנגד להקמת מדינה פלסטינית * ההפתעה: ראש מפלגת החופש בבלגיה חתם על מסמך היסטורי נגד מדינה פלשתינית * מיוחד: תיעוד מלא (חדשות, בעולם)
האבטחה סביב מפכ"ל משטרת ישראל דודי כהן תוגברה היום משמעותית, בעקבות מכתב מאיים שקיבל. "סומנת לעולם הבא, יום הדין שלך קרב", נכתב. על-פי הדיווחים, השב"כ ממקד את החקירה בימין הקיצוני. פעיל הימין איתמר בן-גביר ל"כיכר השבת": "הימין הפך לשק חבטות עבור כל אדם שמחפש כותרות" (פוליטי)