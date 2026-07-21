אלפים השתתפו בניחום האבלים אצל משפחת המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה | הגאון הינוקא נשא דברי חיזוק כואבים, השווה את הרצח לשפיכות דמים נוראה וחשף סיפור מופת נדיר מהמפגש היחיד עמו לפני כ-20 שנה | תיעוד (חרדים)
בשיח מרתק עם אברכי היישוב הישן מבית שמש התייחס הגאון הינוקא בכאב לסוגיית גיוס בני הישיבות, השווה את המצב לגזירות העבר, והדגיש כי התשובה לגזירות היא זהירות מביזוי לומדי התורה, ריבוי אהבת חינם ואחדות בתוך עולם התורה | ומה הגירסה האמיתית לסיפור עם רבי עמרם בלוי? • צפו (חרדים)
בניחום אבלים של הגאון הינוקא אצל הפוסק הגרמ"מ קארפ, שוחחו הרבנים הגאונים על המעבר בין מצב של אבלות לחג השבועות, והרב קארפ ציין שהענין לא נתן לו מנוח. הגאון הינוקא ענה במקום על השאלה וניחם ככה את הרב קארפ | הרבנים שוחחו על מצבו של המקובל הגר"ד קוק, וראש העיר של מודיעין עילית שנכח במקום זכה לברכה | צפו בתיעוד (חרדים)
שעות ספורות לאחר מעמד ההדלקה בראשותו בהשתתפות אלפים בעיר רחובות, התבשר הגאון הינוקא על הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת | במעמד ההדלקה התייחס הגאון הינוקא לכך שרבים נמנע מהם להשתתף בהילולא בהר מירון (חרדים)
מעמד אדיר נערך בסוף השבוע באולמי 'בלוודר', שם חגג הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא", את יום הולדתו ה-38. אלפי חסידים ומעריצים גדשו את האולם לכבוד סיום הש"ס המרשים שערך הרב בשילוב חגיגת יום ההולדת (חרדים)
האב סיפר על ההתחזקות הגדולה בעקבות בתו נסיה כראדי הי"ד, שנהרגה לאחר שנפגעה מפגיעת טיל איראני בבני ברק • הינוקא בניחום אבלים: "נשמה קדושה שקידשה שם שמיים" • ומה הסיבה שנפלו טילים בבני ברק? | צפו בתיעוד מהניחום (חרדים)
הזמר איתי לוי, המקורב לדת ולמסורת היהודית, הגיע לברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא' שבירך אותו ואת אמו החולה: "תמשיך לעשות חיל ולהאיר את אור השם", בנוסף הרב בירך את אמו של לוי • צפו (ברנז'ה)
קידוש השם: 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי עלה למעונו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת המאפים המפורסמת ביפו, כדי להוקיר את החלטתו הדרמטית לסגור את כל סניפי הרשת במהלך חג הפסח מתוך כבוד למסורת ישראל ולאיסור חמץ • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)