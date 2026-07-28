אמנות הנוכלות צועדת יחד איתנו משחר ההיסטוריה, אך ישנם סיפורים יוצאי דופן בקני מידה עולמי | כיצד הצליחו נוכלי-על לאורך הדורות למכור נכסים לאומיים, להמציא מדינות דמיוניות ולגלגל מיליארדי דולרים על בסיס שקרים בלבד? | מוויקטור לוסטיג ועד ברני מיידוף - מהו המפתח הגורם גם להונאות הגדולות ביותר להראות הגיוניות בעיני בני אדם? | פֹּעַל אוֹצָרוֹת בִּלְשׁוֹן שָׁקֶר (מגזין כיכר)
משברי שולחן הכתיבה של סטיבן הוקינג ועד לפרארי המסתורית שיוצרה במיוחד: הצצה למוצרי עילית נדירים שאינם רק מחוות פשוטות אלא סיפורים ארכיאולוגיים ותרבותיים המשתלבים כשעון בפרק היד, כמכונית בכביש המהיר או כעט בכיס הז'קט (כיכר מגזין)
"הדלתות שנשארו נעולות בפני מנהיגי העולם נפתחו לרווחה: רגע דרמטי נרשם בלב בייג'ינג, כאשר מיקרופון פתוח קלט את השאלה הישירה של דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג | מה באמת קרה מאחורי החומות של הגן האסור, ואיזו מתנה מפתיעה לקח איתו נשיא ארה"ב? (חדשות בעולם)
במשך דורות סופר במערב על שיטת הוצאה להורג מחרידה שיוחסה לסין העתיקה: אסיר שנכלא בחדר, הוזן בבשר מבושל ורזה בלבד, ומת בייסורים למרות שקיבתו הייתה מלאה | מבחינה ביולוגית, מתברר שיש בסיפור גרעין אמיתי ומבהיל - אך מבחינה היסטורית, התמונה מורכבת הרבה יותר, וחושפת לא רק את גבולות הגוף האנושי, אלא גם את הדרך שבה המערב בנה מיתוסים על "המזרח האכזרי" (מגזין כיכר)
מה שהחל כתקלות מעבדה מקריות, בדיחות פרטיות או פתרונות מופרכים לבעיות יומיומיות, הפך בעשורים האחרונים לתעשייה משגשגת שמגלגלת מיליארדים | מוצרים שאין להם כמעט הצדקה שימושית מצליחים דווקא משום שהם פונים לצורך עמוק יותר – הצורך להשתייך, לצחוק, לברוח מהשגרה ולבטא זהות דרך צריכה | זהו שוק שבו האבסורד אינו תקלה, אלא אסטרטגיה (מעניין)
יום השואה תשפ"ו בכיכר FM - סיפורו של שורד השואה בן ה-92 האמן והצייר יצחק פרסבורגר על חייו של ילד יהודי בתקופת השואה | ד"ר בועז כהן היסטוריון מלמד מה ניתן ללמוד מילדים שורדי שואה לנפגעי השביעי באוקטובר | האזינו (כיכר FM)
הטכנולוגיה ששינתה את שדה הקרב: מערכת ה-AI של פלנטיר, בשיתוף מודלים מתקדמים מבית אנתרופיק, אפשרה לצבא האמריקאי לתקוף אלפי מטרות בפרק זמן שיא | אך מאחורי ההישגים המבצעיים עולות שאלות קשות - על אחריות, אמינות המידע, ומחיר הדם (בעולם)
אחרי שסקרנו את ההיסטורה של הבושם, את שיטות העבודה המורכבות וחומרי הגלם הנדירים והיקרים הגיע השעה לתוצר הסופי - הבשמים עצמם | מהו הבושם ששפריץ אחד ממנו יכול לעלות כמו מכונית קטנה? מה המארז המפואר ביותר שיוצר עבור בקבוק בושם? מה הבושם החביב על מלכים ומהם בתי הבישום הוותיקים ביותר שאף ייצור בשמים במיוחד עבור בתי מלוכה? ובהקשר הישראלי, איך קרה שחנות צנועה בבאר שבע מוכרת בושם בעשרות מיליוני שקלים? | החלק השני בסיפורו של ריח הניחוח (מגזין כיכר)
מן הבשמים המצריים העתיקים והקללה על גילוי הליך הכנת שמן האפרסמון בעין גדי, דרך המעבדות של טאפוטי וגראס לבישום כפפות העור, ועד למעבדת הכימיה המודרנית - מסע היסטורי-מדעי שמפרק את היוקרה לגורמים ומראה כיצד נדירות, זמן ועבודה אנושית הופכים ריח לסטטוס, לזיכרון ותעשייה המגלגלת מיליארדים (כיכיר מגזין)