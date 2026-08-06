תושבת טורונטו שיתפה תיעוד מזעזע: אישה ניגשה לפוסטר של הנערה החרדית הנעדרת, אמרה 'תפסיקו לחפש אותה' והחלה לקרוע את המודעה | התושבת ביקשה ממנה להפסיק והבהירה שמדובר בילדה בת 14 | הסערה סביב תלישת הפוסטרים נמשכת (חרדים בעולם)
תמונותיה של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת זה יותר משבוע וחצי, נתלשו מלוחות מודעות ומעמודים ברחבי העיר הגדולה | תושבים טוענים לאנטישמיות ונזכרים בתלישות דומות של פוסטרים עבור החטופים בעזה עד לפני מספר חודשים (יהודים בעולם)
נערה בת 14 מבית חרדי בטורונטו שבקנדה נעדרת כבר כשבוע וחצי וחשש כבד נשקף לחייה. מתנדבים רבים מחפשים אחריה ופרס כספי גבוה של עד 25 אלף דולר הוצע למי שימצא אותה | לאחרונה פורסמו תיעודים חדשים שלה, יום לאחר היעלמותה (חרדים בעולם)
מסתורין בבהאמה: שרשרת סימני שאלה הולכת ונערמת סביב היעלמותה המסתורית של אזרחית אמריקנית במהלך שיט עם בעלה | חבר קרוב של הבעל חשף כי הבעל ישב במשך כ-24 שעות על סירת המפרש שלהם מבלי להפגין מאמץ ממשי לחפש אחר אשתו שנעלמה בים הסוער | במקביל, רשויות החוק בארצות הברית החרימו את הסירה של בני הזוג במסגרת חקירה פלילית מורכבת, בעוד עורך דינו של הבעל קורא לציבור שלא לחרוץ את דינו (משפט, בעולם)
לאחר שסדרת היעלמויות של מדעני גרעין אמריקנים עוררו פאניקה במדינה, בכיר לשעבר ב-FBI מזהה דפוס חשוד ומזהיר מפני איסוף מודיעין זר | “מה שהם עבדו עליו הוא בוודאות יעד עבור מדינות כמו רוסיה או סין", אמר (בעולם)
שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)
תיעודים חדשים פורסמו ממרפסת ביתה של ננסי גאת’רי בליל היעלמותה, בהם נראה אדם עטוי ברדס עם רובה ותיק גב שמתקרב לבית | הראיות החדשות נתנו תקווה להתקדמות בפרשת ההיעלמות שמטלטלת בימים האחרונים את המדינה (בעולם)
היאכטה הישראלית שנעלמה בלב ים בזמן סופת "ביירון", ואותרה בקפריסין אחרי שעות של חרדה, הגיעה הבוקר לארץ, למעגן בעיר חדרה | גם מסע חזרתה ארצה לא עבר חלק, וכי בשל תקלת מנוע, עגנה בסופו של דבר בישראל באיחור של שעות | בתחילה עלה חשד לפלילים, בין היתר בשל התנהלות חריגה של הנוסעים, שלפי החשד הביאה להיעלמותם מהרדאר (בעולם)
דיילת של חברת התעופה פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלמה בקנדה | הדיילת הגיעה בשבוע שעבר בטיסה לטורונטו אך לא הופיעה לטיסת חזור | זוהי הפעם השלישית לאחרונה שאיש צוות בטיסת פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס נעלם בטורונטו (תעופה)
פרופ' נורית יערי, חוקרת תיאטרון בת 78, נעלמה לפני יומיים מבית החולים איכילוב. המשטרה והמתנדבים ממשיכים בחיפושים נרחבים ברחבי העיר | חברתה: "זה לא מתאים לה, אנחנו אובדי עצות. היא כבדת ראייה ויצאה ללא משקפיים" (בארץ)