בעוד יישובי קו העימות מלקקים את הפצעים, ראש מועצת שלומי גבי נעמן מציג באולפן 'כיכר השבת' נתונים בלתי נתפסים • על ההנחה הדרמטית במעונות למשפחות האברכים, היחידה הטקטית ששומרת על היישוב והמסר ל-15 המשפחות החרדיות שנותרו בירושלים: "חזרו הביתה" • צפו (דבר ראשון)
מנהלת החטופים השלימה את ההיערכות לקליטת החוזרים משבי חמאס. הערכות כוללות ציוד טכנולוגי, ביגוד וציוד אישי. :המנהלת תמשיך ללוות את כל השבים ואת בני משפחותיהם, במעטפת ליווי, תמיכה, שיקום וסיוע", נמסר (בארץ)
פחות מיממה לפני כניסת החג, מתנדבי איחוד הצלה מכל רחבי הארץ והעולם הגיעו היום לכינוס היערכות ותדרוך לקראת ראש השנה בעיצומו של מבצע אבטחת שלומם של הרבבות שכבר הגיעו לציון הקדוש בעיר אומן באוקראינה (בעולם, חרדים)
בצל המתיחות הביטחונית הגבוהה גם כך, כוחות המשטרה וכוחות הביטחון נערכו לקראת אירועי חול המועד פסח תשפ"ה במערת המכפלה וביישוב היהודי בחברון | על פי הודעת המשטרה, כ-25,000 מבקרים הגיעו ליום הראשון של ההערכות שעבר ללא אירועים חריגים (משטרה, בארץ)
ישראל ערוכה בימים האחרונים לקראת התגובה האיראנית על חיסול הבכירים, ומד הלחץ עולה | לכן, חשוב שנהיה מוכנים גם למצבי חירום בהם אנחנו עלולים להתבקש להסתגר במרחב המוגן לפרק זמן ארוך או אפילו להתפנות מהבית | זהו הציוד הנדרש לפי פיקוד העורף שעלינו להכין מראש כדי שיסייע לנו להתמודד עם מצב החירום | אם השם לא ישמור עיר (צבא)
הסתערות המונית על גנרטורים, הסכנה המוחשית שעלולה להיווצר מהתקנה בלתי אחראית והאנשים שלא מתכוונים 'לרוץ אחרי העדר' • ככה עם ישראל נערך למצב חירום במידה וחלילה יתרחש • הערכות של חברת החשמל והאזהרות של כיבוי אש • וגם: המדריך לשימוש נכון וזהיר בגנרטור ביתי (מגזין כיכר)
שבוע שני בטירונות שלב ב' והפעם עם תרחישי האימה הצפויים • ההכנות של צה"ל למערכה הבאה ולרעידות אדמה, המקור להצדעה ומה עם מפקד גזר גמדי? • וגם, כך באמצעות ההטעיה הצליחו המחבלים לפגוע בחיילנו וביקור בבית חב"ד בשדרות • מיומנו של טוראי חרדי, פרק 8 (חרדים)
סירנות, צעקות, אורות והמון כוחות צבא וביטחון. סביב הבניינים שקרסו המולה גדולה • הפעם, זה רק תרגיל המדמה פגיעת טילים בחיפה • איך הכוחות מוודאים הימצאות של לכודים? מה התפקידים של פיקוד העורף וכמה כוחות מילואים יש? • סיקור מיוחד (צבא וביטחון)