המונים פקדו ביום חמישי האחרון (ב' אב) את ציונו של המקובל הגה"צ רבי יוסף צובירי זיע"א, מגאוני רבני תימן בדור האחרון, בבית העלמין ירקון • בין הפוקדים נצפו רבנים וגדולי תורה, ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד 'יורה דעה' • ההמונים העתירו לישועת הכלל והפרט (חרדים)
אני מקפיץ צוות צוללים מנוסה, פונה אליהם אחד אחד ולא באמצעות קבוצת ההפעלה המבצעית, אומר להם - "אל תשאלו שאלות תגיעו עם ציוד לנחל הירקון" // מפקד היחידות המיוחדות של ארגון זק"א, חיים אוטמזגין, בטור מטלטל על סגירת המעגל ברצח אביתר אזרזר ז"ל (חדשות)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)
המונים ליוו אמש (חמישי) למנוחות את האה"ח מרת מרים חנה (חני) לאופר ע"ה, אשת יבלחט"א המנצח והמעבד ר' משה לאופר | בבית העלמין נפרדו המוזיקאים לבית משפחת לאופר מאמם היקרה בעת הקבורה, לקול שירת 'אלוקי נשמה' (דיין האמת)