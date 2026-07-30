פון לים היה אמור למות בתוך שעות. ספינתו טבעה במעמקי האוקיינוס האטלנטי, חבריו נעלמו בגלים, והוא נשאר לבדו על רפסודת עץ קטנה בלי לדעת אם אי פעם יראה שוב יבשה | אבל במשך 133 ימים הוא הפך כל טיפת מים, כל דג - לרגע של תקווה (מגזין כיכר)
השבוע באולפן: התזונאי שעושה סדר במיתוסים וגרפולוג שחשף את סודותיו של המגיש בשידור חי | פינת פאנצ'ים ברוח ימי בין המצרים, ומדריך הישרדות ויראלי שכל מפגין פוטנציאלי חייב להכיר | וגם תיעוד מפתיע של עריק שמצליח לשבור קירות (דבר השבוע)
מזון מיובש, מים מסוננים מהטבע וחשמל סולארי, כך מתכונן רמי למלחמת אטום, רעידת אדמה או אסון טבע, במהלכם ייאלץ לסמוך אך ורק על עצמו | תופעת "אנשי ההישרדות" היא תופעה רחבה שנסקרה כבר לא מעט. מדובר באנשים שמתכוננים לגרוע מכל באמצעות אחסון מזון, תרופות ומצרכים, בתקווה להיות השורדים האחרונים | ריאיון מרתק שפורסם בצרפת עם רמי, צרפתי במקור שעבר לשוויץ אחרי תאונה קשה, והחליט לחיות "איש הישרדות" (מגזין כיכר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש חנינה ללא הודאה באשמה ומצטט את ניקסון; האם הנשיא יכול להתערב במשפט מתנהל, וכיצד עסקאות פוליטיות של מנהיגים בעולם מוכיחות את סכנת קריסת האמון הציבורי? | צומת רב תחומי (מגזין כיכר)
הטיית השליליות - דפוס פסיכולוגי שקיים באדם המודרני, נובע ממנגנונים עתיקים שגורמים לנו להגיב בעוצמה רבה יותר למידע שלילי | לאורך ההיסטוריה, ממגפות ועד משברים כלכליים ופוליטיים, תופעה זו ניכרת באירועים מכוננים ומעצבת את תפיסת המציאות שלנו גם כיום | מה גורם לנו להישאב למידע שלילי, וכיצד נוכל להתמודד עם ההשפעה המתמשכת של דפוס זה על חיינו האישיים והחברתיים? (פסיכולוגיה)
הספינה טבעה ובתוכה נלכד הטבח - שבדיוק יצא מחדרו, שננעל וגרם לחבריו לטבוע למוות • כך הוא התמודד עם המים, הקור, ההתייבשות ומחלת הדיקומפרסיה • צוללן החילוץ חשב שבא לחלץ גופות ופתאום נתקל באדם חי - ונבהל • ומה הקבלה שקיבל על עצמו לעשות אם ינצל? (מעניין)
על סרטן הפה שמעתם? לא בטוח, וגן אם כן יש עובדות שבטוח לא שמתם לב אליהם, סרטן חלל הפה נפוץ יותר בקרב בגברים, ושכיחותו עולה לאחר גיל 40. בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה בשכיחות סרטן חלל הפה גם בקרב הנשים (בריאות)