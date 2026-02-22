ככל הנראה בלחץ של הרפורמים, ראש הממשלה נתניהו הורה לבטל את הדיון של וועדת השרים לאחר ההחלטה של בג"ץ | השר לוין לא היה מרוצה מההחלטה ומסר בהודעה שהוציא: "אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן" (חדשות משפט)
כפי המנהג בעשרות השנים האחרונות, ראש ישיבת עטרת ישראל עלה יחד עם תלמידי הישיבה לשפוך שיח בכותל המערבי, עם צאת שבת וחג השבועות | לאחר התפילה החלו ראש הישיבה והתלמידים לשיר שירי רגש | צפו בבחורים שרים "ותערב... ותחזינה ענינו בשובך לציון" (עולם הישיבות)
לפני מספר שבועות הוא נפגע בתאונה ושם שמע החובש שמעון ברדי את סיפור חייו המפעים לראשונה • השבוע, נפגשנו יחד בכותל המערבי כדי לשמוע ממנו איך הכותל היה נראה פעם, מה היו הרגשות בעת שחרור הכותל וסיפורים מרתקים נוספים ל'יום ירושלים' (מגזין כיכר)