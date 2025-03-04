ברקע הדיווחים המעורפלים על מגעים המתקיימים בישראל ומחוצה לה לקידום המשך עסקת חטופים, יו"ר וועדת החו"ב טען מוקדם יותר היום, כי נעשים מאמצים מרובים להשבת החטופים | אדלשטיין הדגיש: "למרות ההכחשות, כשאני אומר אני מדבר בידיעה" (פוליטי)
לאורך חודשי המלחמה חווה העם בישראל קשת שלמה של רגשות ותחושות, כיחידים וכאומה | לצד העצב והשמחה הטבעיים שישנם בשלבי המלחמה השונים, והחרדה שהייתה בחודשים הראשונים, חוותה ישראל רגעי הכחשה, כעס, דיכאון, ועוד | מהו הגורם לכל התחושות והרגשות, והאם זהו חלק מריפוי האומה? | ניתוח פסיכולוגי מרתק (מגזין כיכר)
הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לאיסור הכחשת טבח השבעה באוקטובר | החוק קובע כי כל פרסום, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, המכחיש, משבח, מביע אהדה או הזדהות עם הטבח, יגרור עונש של עד 5 שנות מאסר (חדשות)
בניגוד לדיווחים השונים: הרב יעקב אריאל לא החליט על התמודדותו לתפקיד הרב הראשי האשכנזי לישראל. בשיחה ל'כיכר השבת' אמר הרב אריאל. "לא החלטתי שום דבר, אני לא מסרתי שום דבר, הכל מוציאים בשמי ולא על דעתי" • מקורב: "גורמים עושים שימוש ברב בשביל לקדם אינטרסים" • האזינו (בארץ)
יממה לאחר פרסום מכתב ההכחשה על הראיון ב'הפלס', חוזר בו המשגיח הרב דב יפה מההכחשה, ובמכתב חדש כותב: "מה שכתבתי היה מחוסר ידיעות מספיקות". הרב יפה מוסיף וכותב כי הצטער לשמוע "שהיו גדולי ישראל שהצטערו ממכתבי שכתבתי בשושן פורים" (חדשות, חרדים)