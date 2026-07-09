בזמן שהשיח הציבורי והתקשורתי סוער סביב התקציבים לציבור החרדי, פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית והחשב הכללי באוצר לשעבר, מציג זווית שונה לחלוטין | מדוע הניסיון להפוך את החרדים ל"נטל הכלכלי" הוא ספין שנועד להגן על הטייקונים של המדינה | וגם הברכה שקיבל ממרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, והמירוץ הפוליטי | צפו בריאיון מרתק (דבר ראשון)
מלחמה כלכלית בפתח? טראמפ מטיל מכסים ומרעיד את העולם | האם הצעדים של הנשיא החדש הם רק צעד ראשון במשא ומתן או שזה שיגעון מגלומני | איך יתכן שנעשים 2 צעדים הסותרים אחד את השני | וגם: הצפי הכלכלה לשנה הקרובה במדדי הבורסה והאם זו הזדמנות מטורפת (דבר ראשון)
מי עומד מאחורי המודעות הקוראות שלא לתת צדקה ומהי הסיבה המרתקת שעומדת מאחורי הקמפיין • פסיכולוגית ופאנל מטפלים חרדיים, זועקים על חוק מסוכן, אותו מנסים לקדם מספר עסקנים חרדיים • וגם: כך תתנו חינוך כלכלי נכון לילדכם - וכל האטרקציות לעשות עם הילדים בחופשת הפסח | צפו בפרק המלא והמרתק של התוכנית הכלכלית (חדשות כלכלה)
סטטיסטיקת הרציחות במגזר הערבי מטפסת במהירות וההשלכות משמעותיות - גם עבורנו • האם זו גזירת גורל בשל המסורת והתרבות המוסלמית או שאפשר לפתור את הבעיה? • איך יתכן שדווקא בשטח שלא בשליטת ישראל המציאות טובה יותר? וגם ההשוואה המקוממת למגזר החרדי • ד"ר תאבת אבו ראס בריאיון (הכלכלית)
האם במסווה של מהלכים גדולים ורפורמות ענק - מזניחים את החיים עצמם? • מה יגרום לכסף שלכם להיבלע בכספומטים? • האם יש בנקים ישראלים בסיכון? • הרכבים שנקראו לריקול מקיף • וגם, איך חברי הכנסת ישלחו דואר לאחר סגירת הסניף בכנסת ופירגון מפתיע לשלושה אישי ציבור (התוכנית הכלכלית)
עו"ד ובעל חנות שנפגע בשל אלימות מפגינים על
דרישת ועדת הרבנים לענייני תקשורת • הגבירים החרדיים שנפגעו בשל קריסת בנק ההייטק ובורסת הקריפטו הנוספת שקורסת • האם צריך לקחת מס נוסף על סיגריות ואיך החברה המרכזית למשקאות קלים עושה "סיבוב" על חשבוננו - הצרכנים | צפו בתוכנית עמוסה ומרתקת (הכלכלית)
מה הסיבה שישנם אנשים רבים שלא מצליחים למכור את הרכב הפרטי שלהם | המודעה שתלה שכן שלך - היא לכאורה עוקץ מסוכן. כך תדע לזהות עוקץ • למרות שרבים יכולים לעבור הכשרה קצרה ולהרוויח 20 אלף שקל לחודש, אין הרבה מעוניינים. מדוע? • וגם, כך תקבלו נשק מהמשטרה על מנת לאבטח את בית הכנסת (הכלכלית)
שבועיים בלבד חלפו מרעידת האדמה הקטלנית בטורקיה, ונדמה שכולם ממשיכים בשגרה • במסגרת הפינה 'עובר ושב' בתוכנית 'הכלכלית' יצא אברומי לינשה לרחוב ושאל את העוברים ושבים על ההיערכות שלהם לרעידה בארץ ישראל • האם הציבור החרדי מוכן והאם הוא יודע מה לעשות? • צפו (הכלכלית)
כולם רוצים לטייל בזול והמציאות כיום אכן מאפשרת:
טיסות לאו-קוסט, אתרי השוואות מחירים ודילים מטורפים • אבל מאחורי כל המציאות הקוסמת הזו יש אין ספור סיפורי עוקץ ועוגמת נפש • בכתבה הזו נספר לכם את כל הדברים שאתם חייבים לדעת בדרך לחופשה זולה, הכל בשביל שלא יעבדו עליכם... (כלכלית)
"יש ירידה רוחבית במחירי המזון, מחירי ההובלה צנחו בעשרות אחוזים ולמרות זאת אין הנחה גם לא של פרוטות במחירי המזון!" • האם חייבים להשאיר את מס הסוכר אפילו שהוא לא הועיל ומה לעשות עם מיליוני השקלים של הרווח? •
המדינה הכניסה מאות אלפי שקלים מהמס על השתייה המתוקה. האם הוא בכלל הועיל ולמה אסור לבטל אותו? "לובי 99" בראיון נוקב • הסיכונים שלא מספרים לכם על הטיפול האלטרנטיבי אליו מפנים רופאים • החרדים שהשקיעו באפליקציות והייטק והגיעו לפת לחם • וכל הדרכים בהם חברות התעופה עוקצות אתכם (הכלכלית)
נשיא התאחדות התעשיינים בריאיון מקיף בו הוא מצביע על האשמים ביוקר המחיה • במהלך הריאיון הוא מציג נתונים על הריכוזיות במשק ומסביר למה מוצר מזון בארץ עולה עשרות אחוזים יותר מחו"ל • במה הוא מאשים את רשתות השיווק הגדולות? ועל מה הבטיח להתנצל? • צפו (כלכלית)
לכבוד ראש השנה האילנות יצא אברומי לינשה לביקור ססגוני בשוק מחנה יהודה • מה אנשים קונים, איך הם חוגגים והאם הם מקפידים על פירות ארץ ישראל? • וגם, הבסטיונרים בשוק מחנה יהודה משתפים על המכירות של הפירות היבשים, האם זה "עף" או שהמכירות יורדות בגלל הסוכר? • צפו (כלכלית)
השבוע בכלכלית: חוקר משטרה בכיר, תזונאי קליני, נשיא ההתאחדות התעשיינים וסמנכ"ל הדואר במשרד התקשורת • מודעה מפתיעה שלהב 433 מפרסמת • איך המס על השתיה המתוקה דווקא הקפיץ את האינפלציה • הצעד הדרמטי שימוטט לחלוטין את בנק הדואר ו-30 פירות וירקות שלא מועילים לכלום | צפו בתוכנית המרתקת (הכלכלית)
שר התקשורת החדש, שלמה קרעי, הצהיר שבכוונתו לקצץ את תקציב תאגיד השידור - לפחות בחצי • במסגרת פינת 'עובר ושב' של 'התוכנית הכלכלית' יצא אברומי לינשה לבדוק ולשאול אתכם - מה עומד מאחורי הצעד הזה? • וגם, על היתרונות והחסרונות של התאגיד | צפו (הכלכלית)
הפיגוע הנורא בליל שבת בירושלים, העלה לסדר יום את הצורך של האזרחים להגן על עצמם. היום ב'כלכלית' נדון על הסכנות והאתגרים ולמה לא לחשוב פעמיים לפני הוצאת רישיון • מחאת ההייטק ושביתת הרופאים - כל המספרים והנתונים וראיון עם פרופסור למשפט מבר אילן • וגם, מה דעתכם על כוונת הממשלה לסגור את תאגיד השידור הציבורי | צפו בתוכנית (הכלכלית)
אנחנו יקרים בעשרות אחוזים יותר מיפן, קוריאה, ארצות הברית וסקנדינביה • כולם מדברים על עליית המס על הרכבים החשמליים אבל 90% מהרכבים הם על דלק ועליהם אנחנו משלים פי 2 • על מה המס ועד כמה הוא מופרך ומקומם? • צפו (הכלכלית)