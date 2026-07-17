לאחר חודשים של משא ומתן מול הנהלת הכנסת, ועד היועצים הפרלמנטריים הודיע על שורת הישגים ובהם העלאת תקרת סבסוד המלונות, כלכלת לילה ללא עלות בימי מליאה ארוכים והתקדמות בטיפול בסוגיית האש”ל. ל'כיכר השבת' נודע כי ח”כ ינון אזולאי היה מעורב באופן משמעותי במגעים מול הנהלת הכנסת (חדשות)
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת החדש שמוביל שר התקשורת שלמה קרעי. החוק מקים רגולטור חדש לתקשורת המשודרת, משנה את מבנה הפיקוח על השידורים ומחייב גם שירותי תוכן גדולים בהשקעה בהפקות מקור. זמן קצר לאחר אישורו הוגשו שלוש עתירות לבג”ץ בדרישה לבטל את החוק ולהקפיא את כניסתו לתוקף (פוליטי)
יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עצר לפני זמן קצר את דיוני המליאה, ובתיאום עם ראש האופוזיציה ויו”ר הקואליציה ציין את זכרו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם | אוחנה הגדיר אותו “אחד מידידי האמת הגדולים של ישראל בכל הזמנים”, והמליאה הצדיעה לזכרו • צפו
ועדת הכנסת אישרה את הצעת החוק שתעניק לראשונה הגדרה רשמית להלומי קרב בחקיקה הישראלית • החוק, שצפוי לעבור השבוע בקריאה שנייה ושלישית, יסדיר את מעמדם, ירחיב את זכויותיהם ויעניק מעטפת טיפול ייעודית להם ולבני משפחותיהם (כנסת)
כחול, אדום ולבן: הכנסת מוארת בצבעי ארצות הברית לרגל יום העצמאות ה-250 | בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת | צפו בתיעוד (כנסת)
מליאת הכנסת תקיים מחר ישיבה מיוחדת שבמרכזה בחירתו של מבקר המדינה הבא | הישיבה החגיגית תיפתח בשעה 11:00 בבוקר, כאשר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יכריז רשמית על שני המועמדים הסופיים שהצליחו להגיע לקו הגמר: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו, ויסביר לחברי הבית על הליך ההצבעה החשאי (חדשות)
לקראת יום העצמאות וחגיגות הגעת המבקר ה-50,000 למוזיאון הכנסת, יצא הצוות למסע חיפושים אחר הקונדיטור הראשון של הכנסת, שיצר בשנות החמישים והשישים עוגות ממלכתיות מרהיבות לנשיאי המדינה וראשי ממשלותיה (חדשות)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה היום לחברי הכנסת החרדים, מבלי להזכירם באופן מפורש, בבקשה שיתמכו בחוק עונש מוות למחבלים | מחר יעלה במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית החוק שישלח את המחבלים לגרדום (חדשות)
מעמד מרגש במשכן: רב הכנסת ומנכ"ל הכנסת אירחו את הגאון רבי דוד לאו למכירת החמץ המסורתית של הבית | בשיא של האירוע נשא הרב דברי חיזוק על חשיבות האחדות בעם ישראל דווקא בימים אלו, וקרא לשמור על המסורת המשותפת (כנסת)
סגירת חשבונות פוליטיים מול עיניו של האורח הבכיר והחשוב: בזמן נאומם של אוחנה ונתניהו, עזבו חברי הכנסת מהאופוזיציה את האולם, ובמקומם התיישבו חברי כנסת לשעבר | הח"כים של כחול לבן שברו את החרם ונכנסו לנאום נתניהו | כל הפרטים על הסאגה החריגה בזמן ביקורו של ראש ממשלת הודו (בכנסת)
מי השר שרוצה "להחליף את העם"? מהו המספר הבלתי נתפס של גופות שנמצאו השנה במצב ריקבון, ואיך קשורה "אינתיפאדת מאי גולן" למאבק בתקציבי המגזר? אלי גוטהלף ויוסי עבדו עושים לכם סדר בתוכנית סוערת במיוחד (כיכר FM)