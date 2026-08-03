הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)
הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית הראשונה, הרב חושף את מאחורי הקלעים של ההכשרים, ומבהיר: "לא כל תלמיד חכם הוא מבין בכשרות, זו פרקטיקה שצריך לדעת" | וגם, מה רמת הכשרויות בחו"ל ומה ההבדל בין מסעדה בשרית למסעדה חלבית? • צפו (אולפן כיכר)
סמוטריץ' סוגר 100 רפתות ומציע לנו לפתוח צימרים, זה לעג לרש" • האם אנחנו בדרך למחסור בחלב בד"צ במדפים? • יוסי עבדו מארח את הדרמות של היום: מהמגעים של בנט עם החרדים ועד לרקטות שנמצאו בתוך שקי אונר"א בעזה • וגם: האם מותר להשתמש במי ברז למצות? (דבר ראשון)
מומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן חושף את הדרמה סביב כשרות הסוכר לפסח, מסביר את תהליך הייצור ומגלה שסוכר חייב כשרות מיוחדת לחג הפסח | וגם, סיפור מטלטל על חברה מסוימת בחו"ל, שהשתמשה ב'שמן מן החי - שמן טמא' למרוח על תבניות היציקה של הסוכר (כשרות / חרדים)
גם יהודים מרוסיה עלולים להיכשל באיסור שביעית, יהודים בארה"ב עלולים להיכשל באכילת 'היתר מכירה', ואיך איסור 'חדש' עלול להסתנן מחו"ל? • אלו רק הכותרות מהפאנל המעמיק שנערך בסיומה של ועידת הכשרות הראשונה שע"י בד"צ 'שארית ישראל' • הגאון רבי צבי וובר שליט"א – חבר בד"ץ "שארית ישראל", הרה"ר רבי דוד לאו שליט"א, רבי יוסף טירנואר שליט"א ורבי יששכר דב קרקובסקי שליט"א ממערכת הכשרות O.U ורבי יצחק אילוביצקי שליט"א ממערכת הכשרות k.e. של "ועידת רבני אירופה" • מה בין מערכת כשרות לבד"צ ומהו ההבדל בין בד"צ לבד"צ? (חרדים)