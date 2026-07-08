במהלך מסע הלוויית האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל, הוקראה צוואת קודשו שנכתבה בשבועות האחרונים לחייו | בנו הבכור, הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, מונה למלא את מקומו, שני בניו הנוספים יקימו חצרות בדרכו בארה"ב ובארץ | כל הפרטים (חסידים)
מעמד הכתרה מרומם נערכה בביתו של מרא דאתרא של אלעד, הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, לרגל מינויו של הרה"ג ר' הלל דייטש לרב השכונה החדשה • הרבנים והדיינים שתו 'לחיים' וחתמו על כתב המינוי • במהלך הערב התבשרו המסובים כי בקרוב יוקם בית הוראה ובית מדרש לטובת התושבים • סיקור ותיעוד (חרדים)
קהילת "אנשי מעשה", בשכונת כפר גנים בפתח תקווה, חגגה במעמד הכתרתו של הרב אריה לייב רביץ, מראשי קהילת חברון, לשמש כרב הקהילה | באירוע השתתפו חברי הקהילה, לצד רבנים, אישי ציבור ואורחים רבים | תיעוד (חדשות)
בערב שב"ק נחגגה מעמד רב רושם בקרית הרצוג: הגאון רבי אליעזר רוט הוכתר לרב קהילת 'כרם ישראל - חניכי הישיבות' בהשתתפות גדולי ישראל • צפו בתיעוד משעשע כשהמנחה הזמין את חבר מועצת גדולי התורה לשאת דברים וכונה אותו 'פוסק הדור' (חרדים)
עיר התורה הבריטית לובשת חג: בשעות אחה"צ יתקיים מעמד ההוד בהכתרתו של הגאון רבי ישראל מנטל כרב העיר • גדולי ראשי הישיבות והרבנים יצאו השבוע לרחובות יחד עם המוני התושבים לקדם את פני המנהיג החדש, שנאות לקבל את התפקיד לאחר שעזב את ארצות הברית | כל הפרטים על מעמד ההכתרה ההיסטורי ותיעוד ממעמד קבלת הפנים ברחובה של עיר (חרדים)
במעמד רווי הוד של התרגשות, מינה אמש (ליל שישי) האדמו"ר מסאטמר, את בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, לאב"ד החסידות בקריית ייטב לב בבלומגרוב • המעמד התקיימה במעונם המיתולוגי של אדמור"י החסידות בווילאמסבורג • לאחר חג הפסח, בעת שהרה"צ יעתיק משכנו לעיר החדש, לעמוד בראש הקהילה והמוסדות בעיר ייערך מעמד הכתרה ענקית בהשתתפות אלפי החסידים (חסידים)
במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בני תורה ורבנים, הוכתר הגאון רבי יוסף משדי לרבה של קהילת 'היכל השם' בצפון בני ברק | במעמד הושק ספרו החדש בסדרת "הורני חוקיך" | טרם המעמד האצילו גדולי הדור את ברכותיהם (חרדים)
במעמד מיוחד שנערך אמש בקהילת 'דושינסקיא' בבני ברק, בראשות האדמו"ר שטרח והגיע במיוחד מירושלים, הוכתר הרה"ג ר' רפאל פרץ דושינסקיא לדיין ומורה צדק של החסידות בבני ברק | הרב החדש, אחיינו של האדמו"ר, מוכר בעיר כאחד מגדולי הדומצי"ם הצעירים (חסידים)
פתק לשבת קודש: זעם ציבורי על התנהלות הנציגים החרדים | קביעת טאבלט: החידוש של הקהילה החרדית באנטוורפן | בעל המאה: זו הסיבה ש"הגביר" אמר קדיש על סיום הש"ס | הכתרה בסוד ומסר ישיר מהאדמו"ר: הכל על הדרמה בתולדות אברהם יצחק | "ושבעת - השמרו" - הדרמה בחדר האוכל של ישיבת תורה בתפארתה (מעייריב)
תיעוד מיוחד: שוקי לרר ליווה את הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף ביום הכתרתו בישראל כרב הראשי | החל מהתפילה המרגשת ע"י אבני ה'כותל המערבי' ועד לתקיעת השופרות והלבשת הגימה המסורתית במעמד ההכתרה בבית הכנסת יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה | צפו בתיעוד (חרדים)
הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף הוכתר אמש בכתר הראשון לציון בטקסים מרכזיים, המסורתי בבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי, שם הוכתר בגלימת אביו מרן זצ"ל, ובבית הכנסת הגדול, שם הוכתר בגלימתו שלו | תיעוד מסכם של הצלם יעקב כהן (חרדים)