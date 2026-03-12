חברת 'מימונדלן' השלימה גיוס אשראי מקיף עבור בתי כנסת ומבני קהילה הפועלים על שטחי הקצאה בלבד | שלושה פרויקטים מרכזיים, שנדרשו למימון של כ-5 מיליון שקלים כל אחד לצורכי הרחבה ושיפוץ, זכו להלוואה בתנאים ייחודיים ויפתחו את שעריהם לקראת ראש השנה (נדל"ן)
ערב חג הפסח, עם ישראל פושט על רשתות השיווק וקונה מכל הבא ליד לביתו | רגע לפני, בואו לגלות היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת על הצרכן החרדי וגם, איזו שתיה אתם אוהבים ומאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה | כל הנתונים - גם בחלוקה למגזרים (סופר דאטה)
תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר | למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרווחים? (דבר ראשון)
כשהעסק שלכם זקוק למימון דחוף - בין אם זה לרכישת ציוד חדש, הרחבת המלאי או פשוט כדי לעבור תקופה קשה - קל להסתבך בהלוואות שלא מתאימות לכם | השוק הישראלי מציע היום מגוון רחב של פתרונות מימון לעסקים, אבל לא כולם שווים
במציאות הכלכלית של ימינו, אנשים רבים נתקלים בסירוב לקבלת הלוואה מהבנקים או מחברות האשראי המסורתיות, בין אם בשל היסטוריית אשראי בעייתית, חובות קיימים או הכנסה נמוכה. עבור אותם "מסורבים", קיימת אפשרות ייחודית: הלוואה למסורבים על בסיס נכס. במאמר זה נסקור את כל מה שחשוב לדעת על הלוואות מסוג זה – מהן, כיצד הן עובדות, למי הן מתאימות ומה כדאי לקחת בחשבון לפני הגשת בקשה (כלכלה)
חג הפסח מאחורינו, ומשפחות רבות מתמודדות עם אתגר האיזון הכלכלי לאחר הוצאות החג המרובות. אם גם אתם חשים את הלחץ הכלכלי ומחפשים דרך לארגן מחדש את התקציב המשפחתי – הגיעה ההצעה שחיכיתם לה בפתיחת חשבון "פועלים פלוס" בבנק הפועלים שמתאים בצורה מדויקת לצרכים הייחודיים של המשפחה החרדית, שתאפשר התארגנות כלכלית חכמה ואפקטיבית (כלכלה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"א
עסקו השבוע בוויכוח המרתק שנערך לפני
המלך אלכסנדר הגדול בין בני מצרים ובין היהודים - ומה ענה להם אותו גיבן
יהודי?
| והאם ניתן לגבות חוב
מנכסי אשת הלווה?
(יהדות הדף-היומי)
במספר כוללים ברחבי הארץ, שדואגים מהיכן יממנו האברכים את נישואי הילדים, יצאו ביוזמה לפיה, הכולל ילווה כסף לאברך, הכסף יושקע במניות וכשהילד יגיע לפרקו, להורים האברכים, יהיה סכום מכובד לחתן אותו | הגר"י זילברשטיין, התייחס ליוזמה ואף השיב - האם מותר להחזיר את ההלואה מכספי מעשר? (אקטואליה)
בעקבות המלחמה ופתיחת מסלול "חרבות ברזל" של קרן ההלוואות בערבות המדינה של משרד האוצר, שנועד לתמוך בעסקים ישראלים המתמודדים עם השפעות המלחמה, בנק הפועלים מודיע על הקמת הלוואה חדשה ואטרקטיבית במיוחד לעסקים, שחלה ירידה בפעילות העסקית שלהם כתוצאה מהמלחמה (כלכלה, הלוואה).