בערב חג השבועות, בחברת ‘מימונדלן’ מסכמים שנה אדירה של שליחות קודש: למעלה מ-40 בתי כנסת ובתי מדרש מכל העדות והחוגים במגזר החרדי הוקמו והושלמו בזכות פתרונות המימון של החברה • הבעלים, וגשל ורבינוביץ, בשיחה חגיגית על החיבור בין עולם הנדל”ן לחג השבועות: “כשרואים מאות אברכים ובחורים לומדים בליל שבועות במבנה שבזכותנו יצא לדרך - זו זכות הקיום האמיתית שלנו”
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
בהרצאה שנשא בפני זוגות צעירים בנושא התנהלות פיננסית נכונה, הדגיש עו"ד יוסף ויצמן את הצורך להיזהר מחברות הלוואות שפועלות כמו בשוק האפור לכל דבר | החברות הללו מציעות תנאים אטרקטיביים אך למעשה פועלות בניגוד לחוק ומסבות נזק כבד למשפחות רבות | עו"ד ויצמן התריע: חשוב להיות ערים לסעיפים בעייתיים ושיעורי ריבית גבוהים, וכן להימנע מחתימה על ערבויות המסבכות את בני המשפחה (כלכלה)
חברת 'קרנות תשרי' הממומנת על ידי חברות הפיננסים המובילות בארץ יוצאת במסלול הלוואה חדשני להורים המשיאים ילדים – "הלוואה מאפשרת" לרכישת דירה חדשה מקבלן, בהון עצמי נמוך ובתנאים חסרי תקדים • פרטים מלאים אודות התנאים יוצגו לאחר החגים במסגרת אירוע השקה מתוכנן, בהשתתפות יועצי משכנתאות ומומחים שיווקיים ופיננסיים מובילים (בארץ)
לרבים מהקוראים סכומי כסף גדולים שנמצאים בחשבונות הבנק ושוכבים שם כאבן שאין לה הופכין. חלקם משאירים את הכסף בעובר-ושב ולא מקבלים בתמורה אגורה שחוקה, וחלקם מפקידים בכל מיני מסלולים שמציע הבנק ומקבלים ריבית אפסית ונזילות מוגבלת.
האם זו גזירת גורל? מתברר שלא! (השקעות)
פסח מגיע ואיתו מבול "מבצעי" ההלוואות של הבנקים וחברות האשראי. המודעות מפתות, הקניות לוחצות, ההלוואות נחוצות. אבל מי אומר שהן משתלמות. בדקנו זאת עבורכם כדי שלא תתפתו ל"מבצעים" השונים, ואם כבר תיקחו הלוואה, תעשו זאת בתנאים טובים ומשתלמים. אה, כדאי להזדרז. הלוואות של הרגע האחרון עולות הרבה יותר (הלוואות)
לקחתם הלוואה לשיפוץ הבית? ועוד הלוואה לפתיחת עסק? והלוואה נוספת בגלל הלחץ בערב החג? יש לכם בנוסף גם החזר נוסף למשכנתא? חב' מאושרים, החברה המובילה בישראל לייעוץ וליווי משכנתאות, תאגד עבורכם את ההלוואות להלוואה אחת שתצמצם את ההחזר החודשי שלכם בעשרות אחוזים (כלכלה)