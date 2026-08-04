בתום פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הבחור מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון - שבוע לאחר אירוסיו, שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי | הלווייתו תצא בשעה 12:00 מבית הוריו בבני ברק (חדשות)
לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)
אבל כבד בבני ברק: המונים ליוו למנוחות את הרה"ג רבי מאיר צדוק צאלח זצ"ל, רב בית הכנסת "עץ חיים" בשכונת שיכון ה', שהלך לעולמו בפתאומיות בגיל 75 • הרב זצ"ל עבר צנתור, התאושש וכבר ארז את חפצו לקראת שחרור – כשלפתע קרס ונפטר • קווים לדמותו של נצר למשפחת המהרי"ץ זיע"א שעלה בסערה השמיימה (דיין האמת)
באיראן מדווחים כי האדם שהופיע בהלווייתו השבוע של ח'אמנאי בפנים מכוסות ועורר שמועות וסקרנות ברחבי איראן הוא נכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל | על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג | בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא מוג'תבא ח'אמנאי (העולם הערבי)
בזמן שהתקשורת האיראנית מציגה המוני אדם ובכי תמרורים בטקסי ההלוויה של האייתוללה המחוסל עלי חמינאי, האמת הפוכה לחלוטין | מתחת למסכי העשן שהיא מפזרת, איראן פועלת מתוך מצוקה, במיוחד כששעון החול האמריקני של האירועים הלאומיים עומד להסתיים | זה מה שמתרחש מאחורי הקלעים (מגזין, העולם הערבי)
מסע הלווייתו של מנהיג איראן עלי חמינאי בטהראן הפך למפגן שטנה קיצוני, כאשר משתתפים הניפו שלטי הסתה הקוראים לחיסולם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, לצד בובה בדמותו של טראמפ שנתלתה על חבל | נתניהו: "הם מייצגים מיעוט בלבד" (העולם הערבי)
בזמן שההמונים נפרדים מהמנהיג העליון המחוסל, עלי חמינאי, בנו, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח׳אמנאי, ביקש להשתתף בטקס הקבורה של אביו במשהד - אך גורמי הביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מחבואו (העולם הערבי)
איראן מסיימת את ההכנות האחרונות לקראת הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי הצפויה להתקיים בשבוע הבא בטהרן הבירה | משמרות המהפכה קיבלו אחריות על ניהול התהלוכה והלוויית הענק שתימשך שלושה ימים | כך נראית בניית הרכב המיוחד שישמש את ארון הקבורה (חדשות)
הלווייתו של רבי עמוס גואטה זצ"ל, נערכה בשעות אחר הצהרים בעירו נתניה | מפקד התחנה תיאר את רגעי הדרמה הבוקר: "סביב השעה שש קיבלנו דיווח על האירוע. פתחנו במצוד אחר החשוד ואיתרנו אותו במרכז העיר | תיעודים מההלוויה, שבה השתתף האדמו"ר מצאנז בין היתר - והודעת המשטרה (חרדים, אקטואלי)
לאחר דרמה חובקת עולם, ארונו של האברך עדין הנפש, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, נחת בארץ | מכריו מספרים בבכי על הנס הגדול של שלושת הילדים שחבק אחרי שנים של תפילות, ועל השבר הנורא עם הידרדרות רכבו לוואדי במולדובה | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)
המונים ליוו אתמול למנוחות את הרבנית מרת צרף ע"ה, שנפטרה ביום הולדתה ובדיוק חודש ימים לאחר הסתלקותו הפתאומיות של בעלה זצ"ל במהלך חתונת נכדם בבני ברק • מסע ההלוויה יצא משכונת רמת אלחנן לעבר בית החיים באלעד | יצחק ורדי מגיש תיעוד דומע (חרדים)
אלפים מבני הקהילה היהודית השתתפו היום במסע ההלוויה שנערך של מיכאל מזרחי הי”ד בקנדה | בתום ההלוויה הועבר הארון לניו יורק לקראת הטסתו לישראל | על פי התכנון, ארונו צפוי להגיע מניו יורק לישראל מחר יום חמישי, ומסע ההלוויה במגדל העמק צפוי להתקיים בליל שישי ב-12 בלילה (חדשות)
ארונות שני הישראלים שנהרגו בהתרסקות המטוס הקל במזרח ארצות הברית הובאו הלילה לישראל. לאחר הליכי השחרור בנתב"ג, יובאו היום דוד רבינוביץ' ויואב בומרינד ז"ל למנוחות. ההרוג השלישי יובא לקבורה בטורונטו, בהתאם לבקשת משפחתו הכואבת (בארץ)
בבית העלמין הצבאי ברחובות נערכה היום הלווייתו של סמל אהד יערי הי"ד, שנפל בדרום לבנון בסוף השבוע | אביו דוד נשא הספד מרגש ונפרד ממנו בקול דומע: "יצאנו למסע הקשה ביותר שהורים יכולים לעבור, מסע של אובדן וחלל גדול של היקר מכל" (בארץ)
יממה לאחר שסמלת רותם ינאי ז"ל נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במושב שומרה בגליל המערבי, ליוו אותה מאות בני משפחה, חברים ולוחמי חטיבת גבעתי בדרכה האחרונה בגבעת עדה. הוריה ספדו לה בלב שבור: "אהבת האדם שלך הייתה אינסופית, סליחה שלא שמרנו עלייך" (בארץ)