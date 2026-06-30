תלמיד ישיבת נחלת שלמה נעצר בבאר שבע - והוסגר למשטרה הצבאית | "נאום החטופים" של הגרש"ב סורוצקין: אלפי ילדים השתתפו בעצרת הייחודית | מהגר"ד לייבל ועד הגר"צ פרידמן: אחדות חסרת תקדים לקראת עצרת המיליון | שרי הליכוד מתכתשים ברקע עצרת המיליון: קרעי חבט בשקלי | הסיפור המדהים של גר הצדק שעובד בישיבת אור אלחנן - וההלווייה המרגשת | החברים הבטיחו וקיימו: עוד מסכת נלמדה לעילוי נשמתו של אריאל יוסקוביץ' ז"ל מבית מתתיהו (מעייריב)
אבל כבד: ראש ישיבת לב אליהו הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל | עלייה לרגל בערב ראש השנה: רבנים ואדמו"רים התברכו מהגרמ"צ ברגמן | חמאס מאיים על מודיעין עילית; עצרת מחאה נגד הגיוס ברחובה של עיר | עשרות אלפים באומן - אלפים עדיין בדרכים: תמונת מצב מתעדכנת | שובם של האדמו"רים ו-"שאבעס איז שיין": חמשת הרגעים של השנה (מעייריב)
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה': מסע הלווית ראש הישיבה הגאון רבי מאיר ניסים מאזוז זצוק"ל ראש ישיבת 'כסא רחמים', תצא מחר (ראשון, אסרו חג של פסח) בצהריים בשעה 13:00 בצהריים מהיכל ישיבתו המעטירה 'כסא רחמים' ברחוב עוזיאל בבני ברק | כל הפרטים על מסע ההלוויה כאן ב'כיכר' (חרדים)
אלפי אנשים ליוו היום למנוחות, את הגה"ח רבי יוסף יצחק וילשאנסקי זצ"ל, ראש ישיבות חב"ד בצפת | הרב נטמן בבית העלמין העתיק בסמוך לציון אחיו של הרבי מליובאוויטש זי"ע | הצלם החב"די דוב בער הכטמן מגיש תיעוד כואב (חרדים)
המונים מכל רחבי הארץ הגיעו לחלוק כבוד אחרון בהלווייתו של עודד ליפשיץ הי"ד, שנחטף באכזריות לרצועה בשמחת תורה, נרצח בשבי - והוחזר לישראל בסוף השבוע | ההלווייה החלה בראשון לציון והמשיכה לקיבוץ ניר עוז, שם יטמן | ההספדים (אקטואליה, ארץ)
המונים ליוו אמש (ליל שישי) למנוחות את הרה"ח ר' ישראל מנחם שרף ז"ל, מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ, שהלך לעולמו בפתע פתאום בשנת הגבורות והוא בן שמונים שנה בפטירתו | המנוח נלב"ע שעות אחדות לפני חופת נכדו (דיין האמת)
במסע הלווייה המונית, ליוו השבוע (ראשון) רבבות בני ישראל את האדמו"ר מקאסוב זצ"ל, שעלה למרומים בשיא פריחתו בגיל 66 בלבד | מסע ההלוויה יצאה מהיכל בית מדרשו בבורו פארק, אל עבר עיירת מאנסי, שם נטמן לקול בוכים על יד אביו זצ"ל | תיעוד ענק ומסכם (חסידים)