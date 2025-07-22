אישה שברה את רגלה בהליכת בוקר | עכשיו היא תובעת את העירייה על רשלנות בתחזוקת שבילי הולכי הרגל | עו"ד אהרן בלום, מנהל מח' הנזיקין בפירמת עורכי הדין ויצמן, שמוביל את ההליך המשפטי, מדגיש: "לא ייתכן שאדם שמקפיד ללכת בשביל מסודר ימצא את עצמו נכה בשל ליקוי תחזוקתי פשוט" | וכיצד יש לפעול במקרים דומים?
בעולם שבו נוחות ושייכות נובעות מהתאמה לקבוצה, לעיתים נדרש אומץ יוצא דופן כדי לבחור אחרת – לומר "לא", לחשוב אחרת | ההליכה נגד הזרם – בין אם מדובר בהתנהגות, בחשיבה, או באורח חיים – טומנת בחובה עוצמה, אך גם מחיר. מה גורם לאדם להבדיל את עצמו? אילו תכונות או נסיבות מעודדות את זה? ומה אומר המחקר? (פסיכולוגיה)
מחקר בינלאומי מקיף שנערך על יותר מ-96,000 משתתפים חושף: אין צורך ב-10,000 צעדים ביום כדי לשפר את הבריאות הנפשית - גם תוספת קטנה של צעדים יומיים מובילה לירידה של 9% בסיכון לדיכאון ⋅ המומחים ממליצים: "כל תנועה עדיפה על חוסר תנועה" ⋅ כל הפרטים והטיפים המעשיים (בריאות)
מחקר חדש מגלה: הגדלת רמת הפעילות הגופנית היומית יכולה להוסיף שנים משמעותיות לתוחלת החיים, במיוחד בקרב אוכלוסייה לא פעילה; תשתיות מעודדות הליכה ושכונות מותאמות עשויות להוביל לשינוי בריאותי רחב היקף (בריאות)
האדמו"ר מרחמסטריווקא תועד אתמול (רביעי) בהליכה לצורך בריאותו בשכונת 'גבעת זאב' | האדמו"ר שוהה שם למנוחה בשבועות אלו אחר הטיפול שעבר ב"ה בהצלחה - לפני שבועיים | האדמו"ר צפוי לחזור למעונו בעיה"ק ירושלים בימים הקרובים (חסידים)
ראש הממשלה הבא, בנימין נתניהו, נאם באמצע הלילה את נאום הניצחון לאחר שהגוש בראשותו זוכה, כנראה, ל-65 מנדטים; הבוקר, הוא כבר יצא להליכה הקבועה במסגרת השמירה על הכושר והבריאות, כשהוא מוקף מאבטחי שב"כ ושוטרים • צפו בתמונות (פוליטי)