שבתאי קטש, ליכודניק חרדי שצפוי להיכנס לכנסת במקומו של דן אילוז, אומר בריאיון ראשון כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס, אך מדגיש: “מי שלומד תורה צריך להישאר בישיבה” • על תפקידו החדש: “אני יכול לייצג את הציבור החרדי לא פחות מהנציגים האחרים״ • קורא גם ליולי אדלשטיין להתפטר מהכנסת אם יקים מפלגה חדשה: “כך ראוי לנהוג״ (פוליטי)
יו"ר ועדת הכספים חנוך מליביצקי בראיון לכיכר: מגבה את שחרור התקציבים בפגרה, מתייחס לסערת חוק הגיוס, תוקף בחריפות את היועמ"שית והאופוזיציה, ומזהיר את נציגי הציבור החרדי מפני פירוק הגוש, "נכשלנו ברפורמה המשפטית בקדנציה הזו - אם לא נביא תוצאות לבחרים בקדנציה הבאה, יפטרו אותנו" (פוליטי)
מפלגתו של גדי איזנקוט אילצה את יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, למחוק סרטון בינה מלאכותית פרובוקטיבי לאחר שקיבל מכתב התרעה לפני תביעה משפטית, וזאת בשיא של מתיחות פוליטית קשה במיוחד ברשתות החברתיות (פוליטי מדיני)
בוועידת הליכוד נפתחה ההצבעה על שלוש הצעות שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשן הרחבת מספר השריונים ברשימת המפלגה לכנסת | בלשכת ראש הממשלה הפעילו לחץ על שרים וחברי כנסת לפרסם סרטוני תמיכה בהצעות, בעוד ח"כ דוד ביטן מוביל את ההתנגדות (פוליטי)