הוראות למעשה: גאב"ד 'עדת ישראל' במלבורן, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, שיגר איגרת הלכתית מפורטת לבני קהילתו באוסטרליה לקראת צום תשעה באב | במכתבו מבהיר הרב את דיני מוצאי הצום וערב שבת, ופוסק שורה של הקלות נחוצות – מכיבוס ועד רחיצה ותספורת • המכתב המלא (חרדים)
למי מותר להתקלח במים קרים ומתי מותר לשמוע מוזיקה | עם תחילת 'שבוע שחל בו' התיישבנו לשיחה הלכתית פקרטית עם הרב יעקב סיני בשביל לעשות סדר בכל מה שצריך לדעת | אשכנזים וספרדים, הלכה ומנהג היכן להחמיר ומתי להקל | הפסיקה של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל (דבר ראשון)
קניתם מזגן מתקדם עם 'התקן שבת' אך הוא אינו מקרר מספיק בשבתות הקיץ החמות? בארגון 'משמרת השבת' מבהירים: אין סיבה להישאר בחום או להתפשר על ההלכה | מבירור מעמיק שנערך ב'משמרת השבת' עולה כי מדובר בבעיית הגדרה פשוטה שיש לה מענה טכנולוגי מלא ומחויבות מוחלטת של חברות המיזוג להעניק שירות ללקוחות | הקץ לבעיות המיזוג במזגנים החדשים (חרדים)
כמדי שנה, התכנסו מאות רבנים ומורי הוראה למעמד השנתי לשמיעת דברי תורה בענייני הזמן והשעה בהלכה, מפי הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ | בכינוס הענק שנערך בהיכל בית המדרש ברסלב, נצפו רבנים, דיינים ורופאים בכירים, וכן נכדו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"ג רבי דוד רוקח (חרדים)
הגאון רבי קלמן בר יוצא בקריאה דרמטית לציבור שומרי התורה, וחושף פרטים מטרידים על הרכבם של משקאות חריפים פופולריים הנמכרים בחנויות. אילו סוגי ויסקי אינם כשרים לשתייה? כל הפרטים נחשפים במדריך ההלכתי המלא (חרדים)
תופעה מדאיגה: דוחים את הפנייה לעזרה רפואית דחופה ומבזבזים דקות קריטיות בחיפוש אחר כוננים בניסיונות "לחסוך" בחילול שבת |הרב אייזיק כ"ץ, מחבר הספר "כונן כהלכה", חובש ונהג אמבולנס, מבהיר את ההלכה | וגם, מה עונים למי ששלחנו לבית חולים והתברר שלא היה צורך (דבר השבוע)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תלמוד תורה כהלכה: לימוד הדף היומי או לימוד הלכה - מה עדיף? והאם מי שלומד דף יומי צריך לעשות התרת נדרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי | למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
היסטוריית הנצרות ארוכה כימי סבלו של העם היהודי, מעלילות הדם בפסח ועד למסעות צלב מדממים - גווילי ההיסטוריה טבולים בדם אבותינו ואותיות פורחות | אך כיצד הרבנות ההלכתית ראתה את המפגשים עם אבות הכנסייה? | מדעתו הנחרצת של רבי משה פיינשטיין זצ"ל דרך הוויכוחים של הרמב"ן ועד 'לוחות הברית' המוזהבות שענד הרב יצחק יוסף למול הצלב | "ויגבה לבו" (מגזין כיכר)
הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
שעות ספורות לפני יום הדין, בתוכנית מיוחדת הודגמו סדר מלקות וארבע מיתות בית דין באולפן | הרב יצחק ואחנון, יו"ר 'קודשא", ביצע את הכפרות והדגים את בדיקת כשרות העוף הקריטית אחרי השחיטה | "זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים, אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם" (יום כיפור)
הדיין הנודע הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ, פסק שאסור להשתמש במקלטים לאחסון חפצים, על מנת שישארו פנויים למקרה חירום | הפסיקה באה בעקבות ויכוחים בין שכנים בבני ברק | עם זאת, בעוד כשנה יעריך הדיין את המצב הבטחוני בארה"ק מחדש (חרדים)
בפרשת
השבוע נשא – מזוכר כלי הכיור בו התקדשו
הכהנים טרם נגשו לשרת בקודש |
על נדבת נשות ישראל
והמראות שציפו את הכיור |
האם מותר לגבר להסתכל
במראה מבלי לעבור על איסור ‘לא ילבש’?
מה דעת השולחן ערוך על
כך? ומי מגדולי ישראל לא
הניח להציב מראה בתוך ביתו?
| מאמר ראשון בסדרה
(יהדות,
פרת השבוע)