האדמו"ר ממודז'יץ עורך מדי יום מימי המועד את עבודת הנענועים בעת אמירת ההלל בהיכל בית מדרשו הישן בבני ברק, מתוך שירת ניגוני הלל עתיקים כפי מנהג קודש צדיקי בית מודז'יץ | האדמו"ר נוהג להדר במצווה ולהשתמש באתרוג גדול ונאה במיוחד כיאה וכמקובל (חסידים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: תשובת מרן זצ"ל שאסור לברך על ההלל ביום העצמאות וביום ירושלים, והאם אמר תחנון? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הלילה הגדול ביותר בשנה - ליל הסדר - מגיע, וכדי שאתם תגיעו אליו מוכנים, "כיכר השבת" במשדר מיוחד - "בני מלכים", בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות גדולי הרבנים שיעשו לכם "סדר בסדר" |בחלק השני, הרבנים מדגימים את עריכת ליל הסדר במלואו - שלב אחר שלב, ברכה אחר ברכה, מקדש ועד נרצה | צפו (פסח בכיכר)
השבוע במדברות בכיכר לערב שבת פרשת תרומה: חנה שפיגל - איך אנחנו מתכווננות לפורים בתפיסה הרוחנית? | ריקה רזאל - משתפת בתחושות בקשר להלל המוזיקלי ומספרת על השיר החדש! | נחמה - דג פיקנטי ב5 דקות | ופרשת שבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
לרגל ז'מני ת'שובה מ'משמשין ו'באים - ראש חודש תמוז, פקד האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת, את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, לשם כבר הגיע לתפילת שחרית של ראש חודש, ועלה לתורה במערת התנא, בהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט ועורר רחמי שמים מרובים לקראת השנה הבעל"ט (חסידים)
אמירת
הלל נתקנה על נסים שעברו על עם ישראל
בדורותיו |
האם יש בכוח חכמי הדור לקבוע אמירת הלל על נסים חדשים?
| מה הייתה דעת הרבנות
הראשית מלכתחילה, ומה קבעה לבסוף?
|הצעת הפשרה של בעל 'הציץ אליעזר' זצ"ל | הלל נרצה (יהדות
ואקטואליה)
תיעוד מרהיב מחג הסוכות בהיכלה של חסידות נדבורנה | החל מעבודת הנענועים של האדמו"ר בעת אמירת ההלל ואמירת ההושענות לאחר מכן | תיעוד מרהיב מעריכת השולחן לזכר 'שמחת בית השואבה' בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר בית המדרש הגדול (חסידים)
גדולי ישראל נערכים - מלחמה ראש בראש נגד המדינה | המסר של המקובל לחייל שהחל לשמור שבת: "אם ישמרו על השבת ולא יילחמו בה, ננצח" | ביקור החיזוק של האדמו"ר הקנאי אצל צעירי נתניה | מסע חריג ונדיר של האדמו"ר מסדיגורה לקברי צדיקים עם גדולי התורמים והעלייה שנמכרה ב-72 אלף שקלים (מעייריב)
הילולת הרשב"י במירון בסכנה - כל הפרטים, הבשורה מליטא - אושרה בממשלה הקמת האוהל על קברו של ה'ברכת שמואל', ההלם החרדי מתשובת המדינה לבג"ץ, המתקפה של הראשל"צ על הרב הספרדי מירושלים, הדרמה בבחירות לרבנות הראשית והשטריימל של האדמו"ר מויז'ניץ (מעייריב)
גלריה מסכמת מערב החג בחצה"ק מעליץ באשדוד | האדמו"ר בבדיקת חמץ ושריפתה ברחובה של עיר, ומכירתה יחד עם רבני הקהילות החסידיות בעיר לגוי מוסמך | באפיית מצות אמר הרבי את ההלל בהתעוררות כנהוג בחצרות חסידים (חסידים)
בבית מדרשו של המשגיח הגאון רבי דן סגל בשכונת גוש שמונים בירושלים, נערכה גם היום תפילת שחרית חגיגית. ב'הלל', עבר המשגיח לפני העמוד, שר את שיריו הקבועים והחל להתייפח ב'הושענות' | צפו בתיעוד מיוחד ומרגש (עולם הישיבות)
ברחבת הסראיה בעיר העתיקה בצפת, נערכה תפילת הלל חגיגית ומרוממת, בליווי כלי נגינה, בהשתתפות המונים מכל רחבי הארץ - בהובלת הרב אייל יעקובוביץ, ראש ישיבת ההסדר צפת | התפילה ביוזמת איגוד רבני הקהילות נערכה בהשתתפות רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, ראש עירית צפת שוקי אוחנה ויותם קארו, חבר מועצת העיר צפת | צפו (בארץ)