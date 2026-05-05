כיכר השבת

עוד כתבות על המבורגר:

תגלית היסטורית

|

חדשות עם קנייטש

||
3

דבר ראשון ן צפו 

||
2

ש

חוויה קולינרית מגוונת 

כיכר בשיתוף וול דאן|מקודם
ש

מקורי ופיקנטי

כיכר בשיתוף וול דאן|מקודם
ש

מה אוכלים היום?

אוראל בראל בשיתוף וול דאן | עריכה: חיה כהן|מקודם|
6

מה נאכל היום?

||
13

מה נאכל היום?

||
1

מבשלות בכיכר

||
6
|

לכבוד שבת

||
3

מה אוכלים היום?

||
2

מה אוכלים היום?

|

מה נאכל היום?

|

מה נאכל היום?

|
ש
כיכר בשיתוף ממפיס|מקודם

חילולי השבת

||
1

מה אוכלים היום?

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר