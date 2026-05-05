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רשת הקצביות המובילה "וול דאן" ידועה זה מכבר בזכות הבשר האיכותי והטרי שהיא מציעה ללקוחותיה. אך לאחרונה, הרשת עושה צעד נוסף קדימה ומציעה חוויה קולינרית מגוונת עוד יותר, תוך הרחבת פעילותה והשקת סדרה טבעונית חדשה.
במקום לעבוד קשה, וול דאן הרכיבו את ההמבורגר המושלם וכל מה שנשאר לנו לעשות זה לצלות אותו היטב, לשדך לו תוספות לבחירתכם ולהגיש מיד. אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב לארוחה מהירה וטעימה (מתכונים, אוכל)
בפעם הבאה שאתם מכינים המבורגר הודו (זאת אומרת, עכשיו), השתמשו במרכיבים טריים לתוספות, כמו עלי בייבי, מלפפונים ונבטים. הם יוסיפו את האקסטרה קראנץ' הזה שכל כריך המבורגר טוב זקוק לו. סמכו עלינו. מרחו קטשופ ומיונז על הלחמניות הרכות והתענגו על כל נגיסה (מתכונים, אוכל)
ושוב, מורן פינטו יוצרת מנה קיצית וקלילה להכנה ולעיכול, אבל עם כמה טוויסטים שיוצרים את כל ההבדל: המבורגר עוף (ולא בקר), עם נענע מרעננת (ולא עשבי תיבול סטנדרטיים). כמובן, את תערובת הקציצות ניתן להכין מראש ולחמם טרם האכילה. בתאבון (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
מותג הבשר המוכר והאהוב ממשיך להעניק שירות מצוין לתושבי העיר ומציע תפריט טייק-אווי חם, טרי ומפנק. לדברי דור אסרף, השף הראשי: "נמשיך לשרת את קהל לקוחותינו שנהנה מהתפריט העשיר והמשובח, תוך הקפדה על כללי ההיגיינה והוראות משרד הבריאות" (אוכל, מקודם)
ביף וולינגטון הוא מאכל אנגלי יפהפה של נתח בשר עטוף בבצק עלים, אך הוא לא קל להכנה. הגרסה שלנו פשוטה יותר: את נתח הבשר מחליפה קציצת המבורגר טעימה שתמיד מצליחה וכך יש לכם מאפה אישי יפה וטעים לכל סועד בשולחן השבת שתוכלו להגיש לצד אינסוף תוספות (מתכונים לשבת, אוכל)
הרבה המבורגרים צמחוניים חולקים את אותו פגם: יובש. אבל לא ההמבורגרים הללו מבטטה וכרובית. הם שומרים על צורתם כשצורבים אותם על הכיריים ומייצרים קרום פריך. אבוקדו מרוסק ומיונז מתובל ביתי לוקחים את המנה צעד אחד קדימה, כמובן, עם לחמניות המבורגר רכות (מתכונים, אוכל)
ההנחיות מתעדכנות בכל ערב ומנחיתות על כולנו עוד ועוד גזירות מדאיגות. אסור להתקהל, אין מסעדות פתוחות אבל הרעב מצידו - ממשיך כאילו אין קורונה. לא עוד! רשת ממפיס הכשרה למהדרין מתגברת את מערך השליחויות (אוכל, מקודם)