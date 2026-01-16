סערה מאחורי הקלעים באגודת ישראל: לאחר ויכוחים פנימיים וניסיון של חסידות בעלז למנוע החלטה חדשה - הוחלט לשלוף את 'הנשק יום הדין' • נוסח תשע"ט חוזר לשולחן: "בלי סנקציות ובלי יעדים - נתנגד בכל תוקף" • צפו בנוסח המלא והדרמטי כפי שמופיע ב'המודיע' (חרדים)
הסופר והעיתונאי הוותיק אברהם בן מלך שחתום על קרוב לארבעים שנות יצירה עיתונאית וכתיבה יצירתית, נפטר בגיל 83 כשהוא מוקף במשפחתו | לצד עבודתו בקול ישראל, כתב בעיתונים חרדים | הבוקר גם הלך לעולמו בגיל 79 הסופר הצבאי של עיתון המודיע ישראל קצובר החתום על שם העט א. פאר (בארץ)
למרות שכלל ראשי הסיעות החרדיות, הודיעו כי יצביעו בעד התקציב, יו"ר הסיעה המרכזית גולדקנופף, עדיין מתעקש להתנגד והבוקר, בביטאון של החסידות, מגיבים שוב על הסערה ובמאמר חריף מסבירים, מדוע אין טעם להישאר בממשלת נתניהו | המאמר המלא (חרדים)
הוראת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו לא להתעקש כעת על חוק הגיוס כי החוק המוצע כעת הוא "החוק הכי גרוע שיש" וזה חוק ש"יזיק מאוד לעולם התורה", נסתם הגולל על קידום החוק - למרות האולטימטום של נציג חסידות גור ב'אגודת ישראל' | הבוקר, 'המבשר' משיב בטור תקיף לשלל הטענות שהועלו ב'המודיע' על החוק - זאת בעוד ביטאון 'דגל התורה' שומר על דממה בסוגיה (אקטואליה)
גולדקנופף עולה למתקפה - "שכח" את הקרדיט ל'כיכר השבת' | אז לקנות כובע רגיל או כובע סאמעט? תלוי את מי שואלים | הצצה מרתקת: כך נראה פורים בישיבות מהציונות הדתית | 'קול קורא' חריג של המנהיג הליטאי: תענית אסתר - יום תפילה על הגיוס (מעייריב)
לאחר הסערה הפוליטית שהתחוללה בעקבות פרסום דבריו של המנהיג הליטאי ב'כיכר השבת', ביטאון המודיע תוקף הבוקר באופן משולב - מצד אחד הוא מצטט את השר גולדקנופף שאמר כי "אם אין טיוטת חוק, איך נדע אם החוק טוב או לא", ומצד שני יצא במאמר מערכת בו ניסה להסביר מדוע עכשיו הוא הזמן הנכון (אקטואליה)
ב'אגודה' הכריעו: קודם חוק גיוס, אחר כך תקציב; ומה קורה בש"ס ויהדות התורה? | שימו לב: רק רשת מזון חרדית אחת לא העלתה מחירים | סיום הש"ס, שחרית בקבר בעל הנס וסעודה באולם: סיקור נרחב מהאירוע בחצה"ק תולדות אהרון | מוגנות? בחיידר? המיזם של הממ"ח הירושלמי" | אתם יקרים לליבי": רה"י בירך את האדמו"ר החולה (מעייריב)
בריאיון מרתק פורש הרב ישראל גליס, יקיר ואיש ירושלים ובן למשפחה ירושלמית מזה כעשרה דורות, יריעה היסטורית מרתקת של זיכרונות אישיים מתקופות שונות בירושלים וממפגשיו עם גדולי ישראל - מהגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף והגרש"ז אוירבך ועד המקובל רבי יצחק כדורי והבבא סאלי זיע"א | סיפורים מרתקים על ירושלים של מעלה בירושלים של מטה (מגזין כיכר)
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)
בעוד נתניהו מחלים מניתוחו, בבטאון 'אגודת ישראל' דווח כי חברי הכנסת של הסיעה יצביעו נגד המס על "רווחים בלתי מחולקים" וטרם יודעים כיצד יצביעו על התקציב, שכן "טרם בא על סידורו החוקי, הדבר היקר ביותר ליהדות החרדית - הם לומדי התורה, שתורתם אומנותם" | גם סיעת 'עוצמה יהודית' של בן גביר הודיעה שתתנגד לחוק, ותקפה את סמוטריץ' (אקטואליה)
האולטימטום של גולדקנופף לנתניהו על חוק הגיוס | התדרוכים המוזרים של נתניהו בעד בן גביר | שיחת הניחומים של ראש הישיבה מגור | ריקוד ה"חתן-מאל" במונסי | ההתעמרות בליטאים בחיפה | האדמו"ר שהחלים והתחיל להתפלל 'ותיקין' (מעייריב)
ההומור היהודי האיכותי בעקבות היעלמות הנשיא האיראני, האפיקומן של נכד המנהיג הליטאי, ההוראה של הפלג בעקבות גזירת הגיוס, הדרמה הפוליטית באלעד והדיווחים ביומונים החרדים, הישיבה האחרונה של מועצת הרבנות הראשית וההתנגדות למינוי נשים (מעייריב)
החלטת גור וויז'ניץ לתמוך במועמד ש"ס בבית שמש, בעוד שלומי אמונים ובעלזא החליטו לתמוך במועמד של דגל התורה, מביא את הפילוג ב'יהדות התורה' אל הקצה | הבוקר, הבטאונים יוצאים למלחמה | 'יתד נאמן' מדווח על ביקור הגר"ש אלתר בלונדון, 'המודיע' מסקר את התמיכה באבוטבול ומתעלם מהשאר ו'המבשר' במאמר חריף נגד ויזנ'יץ על הפרת ההסכם | סיקור (חדשות)
ביטאון אגודת ישראל דיווח הבוקר, עם אישור של ארה"ב, כי נתניהו התחייב לפעול למען הסכם עם סעודיה, גם במחיר של הפלת ממשלתו | הרקע: הפנמה ב'מטבחון' המשפחתי כי הוא סיים את תפקידו בראשות הממשלה | הליכוד מיהר להכחיש: "הממשלה המכהנת תמלא את ימיה, ללא שום קשר למאמציו של ראש הממשלה נתניהו להרחבת מעגל השלום של ישראל" (אקטואליה)