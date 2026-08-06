בעוד העולם סוער סביב חשיפת ה"ניו יורק טיימס" על היותו נכס של המוסד, האיש שכולם היו בטוחים שנעלם במרתפי המעצר של זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינז'אד, הופיע בטלוויזיה הממלכתית של איראן (בעולם)
לא חלף זמן קצר מאז פורסמו הדיווחים על ניסיונות המוסד לגייס את הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינג׳אד כסוכן ישראלי, הערב פורסם ציוץ מסקרן בחשבון המוסד בפרסית | ״איזה מהם?״ מצייץ המוסד, עם תמונותיהם של מספר בכירים איראנים - ובהם גם אחמדינג׳אד, עם סמל מגן דוד על ידיהם, ואוזניות שבהן הם אולי מקבלים הנחיות (חדשות)
בליץ החקיקה האחרון לפני פיזור הכנסת יוצא לדרך, עם חוק יסוד: לימוד תורה והחוק להקפאת מעצרי בני הישיבות | ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע חשאי של המוסד באיראן | פשיטת ענק נגד סוחרי אמל"ח וסמים | עימות חריף בין גפני לסמוטריץ' סביב עולם התורה | תיעודים מאסון השיטפונות בבנגלדש | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
המשטר בטהרן מדווח על מבצע נרחב במחוז סיסטאן ובלוצ'יסטאן: עשרות עצורים, מחבלים מחוסלים ותפיסת אמצעי לחימה וציוד לוויני מתקדם. לפי הודעת המודיעין האיראני, החוליות אומנו בחו"ל ותכננו סדרת פיגועי ראווה וחיסולים בלב המדינה (בעולם)
ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים המעורבים בשיחות המשא ומתן עם איראן, כולל עם סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | במקביל לחילופי אש נמשכים במפרץ, איראן דורשת הפשרה של מיליארדי דולרים במזומן במעמד חתימת ההסכם, כך עשוי טראמפ לאשר את המהלך (חדשות)
משה ויצמן ואלישיב מזרחי, חובשי איחוד הצלה שהצילו את חייו של רומן גופמן בבבוקר שמחת תורה, הוזמנו לטקס כניסתו לתפקיד ראש המוסד • "ראינו לוחם פצוע קשה, מי האמין שהוא יהיה ראש המוסד" | סגירת מעגל מרגשת (חדשות)
עם קבלת אור ירוק מבית המשפט העליון, האלוף רומן גופמן ייכנס מחר לתפקידו כראש המוסד החדש. ראש הארגון היוצא, דוד (דדי) ברנע, שיגר איגרת מיוחדת לעובדי ומפקדי המוסד ובה קרא להם לעמוד לימינו: "לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון המדינה"
פרטים חדשים על מעצרו של עלי ס', פעיל "כוח קודס" ממוצא אפגני, שתכנן להתנקש בבכירי הקהילה היהודית בברלין | תחקיר חושף כי המוסד הישראלי, לצד סוכנויות ביון נוספות, סיפק את המודיעין הזהב שהוביל למעצרו בדנמרק (בעולם)
בהוראת בג"ץ, הוועדה המייעצת למינוי בכירים התכנסה לדיון חריג נוסף במינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד | אורי אלמקייס העיד במשך כשעה; עורכי דינו טוענים: "הצגנו מידע חדש שמוכיח את מודעותו של גופמן להפעלה ולהפקרה במעצר" (חדשות)