במקום טכנולוגיות יקרות, מעבדות מתקדמות ומוצרים נוצצים, יש המצאות שנולדו דווקא מתוך מחסור: תותבת מגומי וצמיגים ישנים, מסנן מים מחרס וכסף, מקרר שעובד בלי חשמל וכיסא גלגלים מכיסא פלסטיק פשוט | מאחורי הפתרונות הצנועים אך המדהימים הללו עומדים רופאים, קדרים, מהנדסים ואמנים שהבינו אמת פשוטה אחת: לפעמים הדרך לשנות חיים אינה עוברת דרך מכונה מורכבת, אלא דרך רעיון חכם, זול ונגיש (כיכר מגזין)
מה שהחל כתקלות מעבדה מקריות, בדיחות פרטיות או פתרונות מופרכים לבעיות יומיומיות, הפך בעשורים האחרונים לתעשייה משגשגת שמגלגלת מיליארדים | מוצרים שאין להם כמעט הצדקה שימושית מצליחים דווקא משום שהם פונים לצורך עמוק יותר – הצורך להשתייך, לצחוק, לברוח מהשגרה ולבטא זהות דרך צריכה | זהו שוק שבו האבסורד אינו תקלה, אלא אסטרטגיה (מעניין)
מדענים בסין הצליחו ליצור זן חדש של עגבניות בעל ארומה המזכירה גרעיני תירס חמימים - פופקורן, הודות לטכנולוגיית עריכת גנים מדויקת בהשראת האורז הריחני | הניסוי פורץ הדרך עשוי לשנות את הדרך בה אנו חווים טעם וריח של מזון מהונדס (בעולם)
מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
ביפן משיקים את קפסולת רחצה אוטומטית ששוטפת, מייבשת ומרגיעה את האדם שבתוכה בתוך 15 דקות - עם מיקרו־בועות, מוסיקת רקע ומעקב אחר סימנים חיוניים | אחרי שהלהיבה את המבקרים באקספו באוסקה, ה"Mirai Human Washing Machine" של חברת Science היפנית יוצאת סוף סוף לשוק, במחיר שמתאים בעיקר לספא יוקרה ומלונות חמישה כוכבים (טכנולוגיה)
המצאה פורצת דרך שמגיעה מדנבר שבארה"ב מציעה גלגל "SurfacePlan" עם מנגנון דחיפה ישירה - במקום מנועים, גירים ומערכות מסורתיות | האם מדובר במהפכה טכנולוגית או ברעיון ניסיוני שנועד להישאר בגדר השראה? ההבטחות - משקל מופחת, אחיזה משופרת ויכולת תכנות לזחילה - כשלמול זה ניצבים האתגרים והמגבלות שבשטח (רכב)
חוקרים בינלאומיים הדגימו לראשונה שליטה בנחילי מיקרורובוטים באמצעות אותות קול - שיטה מהירה ויעילה יותר מהתקשורת הכימית המקובלת, עם פוטנציאל לשנות את תחום הרובוטיקה הרפואית, הצלת חיים ושיקום סביבתי (טכנולוגיה)