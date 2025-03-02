הערב בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת': המקור המפתיע לשירים הפופולרים של פורים | מומחה עולמי מציג את הדברים הלא יאמנו שישראל עשתה לאויבים שלה תוך תקופה | מי דואג שמשותקים בבתי החולים יזכו לקיים את מצוות החג? | וגם: רץ ברשת משעשע במיוחד - ותיעוד ווידאו נדיר מהבית הלבן (דבר ראשון)
השר לביטחון לאומי,
איתמר בן גביר,
מנהל מאבק משפטי נגד
תוכנית התחקירים "המקור"
של ערוץ 13 בניסיון למנוע את פרסום
תחקיר עליו |
היום (ראשון)
בית המשפט המחוזי
בירושלים הורה לערוץ 13
למסור לשר לביטחון
לאומי,
איתמר בן גביר,
את חומרי התחקיר עליו
(משפט)
בתיה כהן, המייצגת כמה מהילדות שסיפרו שנפגעו, כותבת בעקבות תחקיר 'המקור' והתגובות המכחישות: "המניפולציה הנוראית של שימוש בטקסים דתיים והערבוב בינם לבין התעללות, היא זו שגורמת לנו לחשוב שהכל בדיה. אל תתפתו!" (טור)
לראשונה: אריה דרעי נחשף בשגרת יומו מול המצלמה. בערוץ 10 תיעדו את אריה דרעי במשך שלוש שנים • דעתו השלילית על גירוש ילדי הפליטים • הנתק עם נתניהו • המפלגות החרדיות צריכות לעשות חושבים "אולי אין להם זכות קיום" • מתבטא נגד בכירים בש"ס: "גידלתי אותם, הם פגעו בי יותר מהמשפט"
בסרט מיוחד שישודר הערב בערוץ 10, ותיעד את אריה דרעי במשך שלוש שנים, הוא נשמע מדבר לפני השיבה לש"ס על רעיון להקמת מפלגה חדשה, ואומר: "יש מקום לכולם, אני הולך בכלל לנישה אחרת לגמרי, אני הולך על ציבור מסורתי, ציבור לא חרדי, אני בכלל לא הולך להתעסק עם המפלגות החרדיות" • צפו בפרומו
העיתונאים הבכירים רביב דרוקר ומיקי רוזנטל מערוץ 10, התחפשו לחרדים במטרה לבדוק האם יש אפליה מהצד החילוני. דרוקר מסביר ל'כיכר השבת': "החלטנו במקום לשלוח תחקירנית שתיסע בקווי המהדרין, דווקא להתחפש לחרדים ולראות האם התלונות של מנהיגים הציבור החרדיים נכונות". איך זה נגמר? (בכיכר)