טיסה של חברת התעופה האמריקנית דלתא איירליינס התעכבה ביום חמישי בקנקון, בחופה המזרחי של מקסיקו, לאחר שנחיל דבורים התמקם על כנף המטוס | באופן משעשע, הבעיה נפתרה במהרה עם פתרון יצירתי במיוחד | צפו בתיעוד (תעופה)
תיעוד מטורף שמגיע מתוך מטוס האיירבוס A220-300 (9A-CAN) של Croatia Airlines שסטה מהמסלול במהלך המראה שנקטעה והמשיך לתוך שטח הדשא לצד המסלול ביום שבת האחרון | ניתן לראות את רגעי הבהלה בזמן שהמטוס מתחיל לבלום "ולהשתולל" על המסלול | צפו (תעופה)
מטוס איירבוס A220-300 של קרואטיה איירליינס סטה מהמסלול ונתקע על משטח הדשא במהלך המראה שבוטלה משדה התעופה ספליט, קרואטיה | המטוס ניזוק מהתנגשות בלוח סימון ובאורות קצה המסלול | כל הנוסעים ואנשי הצוות בריאים ולא דווח על נפגעים | צפו בתיעוד (בעולם)
פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד של ספינת המלחמה אברהם לינקולן, נושאת המטוסים שמשיכה בפעילות טיסה יומם ולילה במהלך מבצע 'זעם אדיר' | "לינקולן וכנף נושאת המטוסים שלה, המפליגה קרוב לאיראן, מבצעים גלים רצופים של תקיפות", דיווחו בפיקוד המרכז | צפו בתיעוד (צבא)
טיסה קצרה בין יוסטון לאטלנטה הפכה לזירת קרב לאחר שאחד הנוסעים התפרע במטוס, ולפי דיווחים ראשוניים ניסה לפרוץ לתא הטייס | ההתפרעות החלה כאשר המטוס כבר היה באוויר בתהליך המראה, ובעקבות ההתפרעות נאלץ לנחות חזרה - 10 דקות לאחר ההמראה מיוסטון (תעופה)
ברשתות החברתיות הופץ תיעוד דרמטי מתוך מטוס שנאלץ לעצור את ההמראה - אחרי שהטיסה כבר יצאה לדרכה - וזאת עקב תקלה במנוע | בתיעוד שצולם על ידי הנוסע, נראה המטוס סוטה במהירות מהמסלול אל השלג שבצדדים, כאשר מנוע המטוס נתקע בערמות השלג ויורק גיצי אש | צפו בתיעוד (תעופה)
אירוע חריג אירע בנמל התעופה בטורונטו, כאשר עובד מטען ננעל בבטן מטוס של Air Canada Rouge, רק לאחר שהנוסעים שמעו דפיקות והתריעו לצוות - הוא חולץ | בתיעוד מהמטוס ניתן לשמוע את אחד הטייסים מסביר לנוסעים במערכת הכריזה כי המטוס חוזר לעמדה בגלל שאדם נמצא בבטן המטוס | החברה פתחה בחקירה פנימית לבירור האירוע החריג (תעופה)
הנוסעים בטיסה השגרתית מטורקיה לרוסיה חוו רגעי אימה מצמיתים לאחר שברק פגע פעמיים במטוס בעת ההמראה | הנוסעים תיארו רגעי אימה וסיפרו על החוויה הדרמטית | חלק מהנוסעים שלחו הודעות פרידה ליקיריהם | לבסוף, המטוס חזר לשדה התעופה באיסטנבול ונחת בשלום (תעופה)
טיסת דלתא מדטרויט, החליקה הלילה ממסלול ההמראה בנמל התעופה באיווה, במהלך סופת שלגים | כל הנוסעים פונו בשלום ולא דווח על נפגעים | שדה התעופה נסגר עד לאישור המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה (NTSB) | הנוסעים על המטוס תיעדו את ההמתנה בשלג עד להגעת כוחות החירום (תעופה)
שני נוסעים שאיחרו לטיסתם נעצרו בידי המשטרה הגרמנית לאחר שניסו לרדוף אחרי המטוס על מסלול ההמראה | השניים נצפו רצים על רחבת החנייה בנמל התעופה קלן-בון ביום שישי בניסיון לעלות על טיסת וויז אייר | צפו בתיעוד (תעופה)
מטוס A350-900 של חברת התעופה צ'יינה איירליינס שהיה בדרכו מטאיוואן לנמל התעופה לוס אנג'לס בלע 'גוף פסולת זר' למנוע השמאלי שלו | צוות המטוס - שכבר החל בהמראה - כיבה במהירות את המנוע והפסיק את ההכנות להמראה, ולאחר מכן מומחים ביצעו בדיקה טכנית (תעופה)