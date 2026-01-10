מאטרקציות ענק ועד לסיומים בשכונות: כך נראו ימי בין הזמנים של תושבי ירושלים • שלושה ימים של אומגות ולייזר טאג ב'מגה זון', הפנינג משפחתי בעין חמד ופעילות ענפה לילדי 'המתמידים' ו'נערינו' בתוך הקהילה (חרדים)
הלך לעולמו זקן קהילת 'עדת ירושלים - המתמידים' ומחשובי מחנכי תלמוד תורה באיאן בירושלים • בן פ' שנים היה בפטירתו • העמיד תלמידים הרבה בנועם מידותיו ובאצילות נפשו • הלילה: מסע ההלוויה מבית הלוויות שמגר לעבר הר המנוחות (ברוך דיין האמת)
טרגדיה בקהילת המתמידים עם היוודע דבר פטירתו של הרב שמעון יששכר שטרן ז"ל, שנפטר אחר שתקפה אותו מחלה והוא בן 53 בלבד בפטירתו | בעוד שלושה שבועות יכנס בנו החתן תחת החופה ללא אביו | מסע ההלוויה בשעות הקרובות בירושלים (דיין האמת)