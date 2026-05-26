הוא נולד באריזונה, שירת כלוחם שריון ומקלען בארצות הברית, והגיע להילחם במלחמת העצמאות, כשהוא דוהר בג'יפ שעליו נכתב "ג'סי רוכב שנית" | ג'סי סלייד התאהב בנופי הנגב וגילה שהם מזכירים לו את טקסס - הוא נעלם עוד לפני שהגשים את חלומו להקים חוות בקר, אך ה"שיגעון" הוביל להקמתו של היישוב שכבש את ליבו של דוד בן-גוריון (מגזין כיכר)
דו"ח מעקב חמור של מבקר המדינה חושף פגיעה בריבונות בנגב, עלייה בפוליגמיה ובריונות בכבישים. בעוד המבקר מאשים את משרדי הממשלה בזלזול ובחוסר אכיפה, השר בן גביר תוקף בחריפות: "דו"ח מגמתי ומנותק, הנתונים בשטח מוכיחים מהפכה" (בארץ)
בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים | המשטרה תסייע בסגירת יערות המוכרזים כמסוכנים (צבא וביטחון)
התופעה המדאיגה של ברינות בכבישים ברחבי הנגב, הגיעה לדיון בכנסת, לאחר פניות רבות שהתקבלו בוועדה לביטחון לאומי | "מראה שכיח של עקיפות מסוכנות, נסיעה במהירות מופרזת, שיירות של חתונות עם יריות והשתוללויות" (כנסת, בארץ)
מאות שוטרים של המחוז הדרומי פועלים לסייע לרשות מקרקעי ישראל למנהלת האכיפה וגופי אכיפה אזרחיים באכיפת צווי פינוי והריסה שיפוטיים של מבנים שנבנו בפזורת חירן שבנגב תוך שמירה על הסדר הציבורי, זאת במטרה לאכוף את החוק ולחזק המשילות בדרום.
הליכוד שוב בוחר באינטרסים הפוליטיים הצרים שלו על פני הגוש האמוני ויוצא להתסיס את השטח בנטיעות בנגב באמצע שנת שמיטה (המנוגדת להלכה) מאשר לכבד את השותפות עם החרדים // אלעד וולף מסביר מדוע החרדים צריכים לחפש גוש אחר (טור דעה)