ברקע סיומה של קדנציית הכנסת וההיערכות לבחירות הקרבות, התארח איש התקשורת יהודה גליקמן באולפן "כיכר השבת" לשיחה נוקבת עם המגיש משה מנס. הריאיון עסק בטור הדעה על "אשליית הכוח החרדי", שמעורר הדים רבים ברחוב החרדי ומציב מראה מורכבת מול פועלם של נציגי המפלגות החרדיות בכנסת (דבר ראשון)
61% לא מרוצים מההתנהלות בנושא הגיוס, 72% סבורים שהפוליטיקאים לא שקופים כלפי הציבור שלהם, ו-56% דורשים פריימריז | הרב אברהם וובר חושב שלא הייתה להם דרך אחרת וישי כהן תוקף על התוצאה ועל הדרך| הרב טבילה כואב על מצב החינוך ווידרמן מסביר מי חכם | ההבדל בין חסידים וליטאים ועל מה כועסים הספרדים (סופר-דאטה)
בעוד "מרכז הליכוד" הוא גוף פוליטי נבחר, "גדולי ישראל" הוא גוף רבני שסמכותו נובעת ממעמדו הדתי. עם זאת, התוצאה דומה: בשני המקרים, חברי הכנסת פועלים בהתאם להחלטות שהתקבלו במנגנון מרכזי, ולא על פי שיקול דעתם האישי בלבד (חרדים)
מאז הנהגתו של מרן הרב שך זצ"ל בשנות הל', לא פסקה הנהגת עולם התורה מישיבת פוניבז', להוציא תקופות קצרות בה הנהיגו במשותף גדולי ישראל שלא השתייכו לפוניבז' | במלאות 70 שנה לפטירת מרן החזון איש זי"ע אלי דן משרטט את מורשתו ששבה לקדמת ההנהגה הליטאית תחת הנהגת ראש הישיבה הגר"ד לנדו (חרדים)
רבבות סרו להוראותיו של מנהיג הדור וראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שחש על כתפיו את כובד האחריות בכל המהלכים שהוביל לטובת היהדות החרדית. ישראל כהן, כתב ופרשן "כיכר השבת" בטור פרידה מגדול הדור (דעות)
רק לאחרונה קיבלנו דוגמה כואבת עד כמה חמורות הן ההשלכות של התפרקות ההנהגה. בלי שקם גדול בישראל ולקח אחריות, התגבש הסכם חמור שמכיר לראשונה בזרם הרפורמי. תומר כהן בטור נוקב וכנה, שמפרק את הבעיה האמתית לשיטתו של הציבור הספרדי כיום: לא ההפליה, וגם לא השסע. קראו ותשפטו
הקרב על ההנהגה הספרדית נמשך: בעוד הנשיא שמעון פרס שב ומשתתף גם במימונה של אריה דרעי וגם במימונה של הגר"ש עמאר, עמלים בסביבת דרעי להחדיר לציבור כי הראשל"צ הגר"י יוסף הוא הממשיך של אביו ודרעי עצמו מבהיר כי הרב עמאר כלל לא היה מיועד להיות הממשיך של מרן זצ"ל (חדשות)