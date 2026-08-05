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לא הספקנו לנשום לרווחה אחרי החופשה הקודמת וכבר קיבלנו חופשה נוספת. אם יש לך תחושה שבמהלך החופשה הבית הופך לגן חיות נייד, קחי את הילדים לגן חי אמיתי. "אוי, לא"? דווקא כן.
איך להעביר יום שלם בגן החיות עם הילדים? מה צריך להביא? כיצד מתכוננים ליום הזה?