אחת השאלות הקשות ביותר להורים שכולות ומשפחות שכולות היא איך מנציחים את זכר בן המשפחה שנפל | איך משאירים בזכרון העולם את קיומה של הנשמה שנקטפה באכזריות כה רבה | בשלוש השנים שחלפו באו לעולם דרכי הנצחה רבות - אך כאלו שמעלים שאלה קשה באשר לתכליתם | מחשבות (בארץ)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת יום הזיכרון, מהי הדרך הטובה ביותר להנצחת הנפטרים: כתיבת ספר תורה, או ספרים לבית המדרש? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
וועדת השמות של עיריית ירושלים אישרה את היוזמה להנציח את זכרו של הגאון הצדיק רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל • חבר המועצה יוסף חיים מועלם שהוביל את המהלך: "מדובר בחוב של כבוד לעיר ירושלים" • בנו ממשיך דרכו, הגר"ח הכהן: "אבא קשר את גורלו בגורלה של ירושלים" (חרדים)
איך בחור עדין נפש מוצא את הכוחות והיכולות לעזוב את בית המדרש וללכת לשדה הקרב? | סיפורו של הקדוש מבית אל שהסלוגן שלו היה - "יש מישהו למעלה עם תוכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה" | וגם, סוגיית גיוס חרדים וההתאמה לשומרי התורה והמצוות | ריאיון מיוחד עם רס"ן שלמה פרל (דבר ראשון)
כשנראה ששכחנו שיחד ננצח ומלחמת אחים נמצאת בפתח מגיע חסיד ווזניץ אחד ומשמיע קול אחר, קטל של אחדות ועשיה למען כלל ישראל ולאלו שנפלו להגנת כלל ישראל | איך זה עובד ואיך זה מתקבל בחסידות | וגם הצעה מפתיעה של מגיש התוכנית (דבר ראשון)
המחשב הנייד של סיון אלקבץ הי"ד, שנרצחה בכפר עזה ביום מתקפת החמאס הנוראית בשבת שמחת תורה, נגנב מהבית בו התגוררה המשמש כאתר הנצחה - שוטרי תחנת שדרות עצרו שני חשודים והשיבו לבני המשפחה את המחשב בעל הערך הרגשי היקר (חדשות, בארץ)
מנציחים את זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: ראש הישיבה הגר"מ מאזוז בירך על העברת החוק להנצחת זכרו של מרן זצ"ל ואמר, "ככה גם עושים באמריקה לאדמו"ר מליובאוויטש. מרן עשה שיאהבו את התורה, בזכות שנקרב עוד אנשים לתורה, נזכה לגאולה שלמה" •
מעמד נרגש התקיים בחצה"ק סאטמר כאשר הנגיד משה שמואל זופניק יחד עם בנו העסקן יואל ישראל הנציחו את שם הבנין של בית חינוך לבנות בירושלים ע"ש הרבנית הצדקנית ע"ה | האדמו"ר ערך לכבודו מעמד 'לחיים' במעון המיתולוגי (חסידים)
מנהג ישראל (דין הוא): יום ראשון בשבוע ישראל שפירא יוצא לטיול למקום חדש | והשבוע: תצפית חדשה, להנצחת לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני שנפלו בלחימה בעזה, הכוללת בור מים משופץ + פינות ישיבה לכיוון נוף תנכ"י מהמם (בארץ)